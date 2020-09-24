الجواد «كنغ مونلو» بطلاً لكأس الوثبة في فرنسا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فرض الجواد «كنغ مونلو»، لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة أنتوني كراستوس، سيطرته المطلقة، بفوز مستحق وسهل في سباق كأس الوثبة ستاليونز، أول من أمس، على مضمار بوردو الفرنسي، ضمن النسخة الـ12 من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وجاء السباق، البالغ طوله 1900 متر بمشاركة 11 متنافساً، سريعاً، وتقدّم الركب المتحدي «جنرال سكوت» يليه «غافرا دو بروجريه»، ثم «نيار عذبة»، فيما كان «كنغ مونلو» يحتل المركز الرابع متحيناً الفرصة المناسبة للانقضاض على الصدارة.

وتمكن «كنغ مونلو» من السيطرة على مجريات السباق اعتباراً من عمق المستقيم، على الرغم من المحاولات المستميتة التي قامت بها الخيول المنافسة، إلا أن البطل تمتّع بالوتيرة الأسرع على الإطلاق ليسجل فوزه الثاني في تاريخه.

وجاء فوز الجواد، البالغ من العمر خمس سنوات، والمنحدر من نسل «جلنار الخالدية» والفرس «إشراف» ابنة «ايزيل»، بفارق ثلاثة أطوال عن «بهجة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل غوردين، وقيادة كليمنت ميريل، ومسجلاً زمناً قدره 2:19:91 دقيقة.

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