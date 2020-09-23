خورفكان يهزم البطائح ويؤجل الحسم في لقب دوري الصالات إلى «الفاصلة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق خورفكان، أمس، فوزاً مهماً على ضيفه البطائح بهدفين نظيفين في إياب المباراة النهائية لدوري كرة الصالات، التي أقيمت في القاعة الرياضية لنادي خورفكان. وبموجب ذلك تأجل الحسم إلى المباراة الفاصلة التي ستقام غداً في قاعة نادي البطائح، بعد تساوي الفريقين بعدد الانتصارات، بواقع فوز لكل فريق، حيث كان البطائح قد فاز في لقاء الذهاب 4-2.

وكان خورفكان هو البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب عمر علي في الدقيقة 10 من الشوط الاول، مستفيداً من هجمة مرتدة تسلم خلالها اللاعب الكرة على صدره وسجلها على الطاير إلى داخل الشباك. في المقابل لم يستفد البطائح من ضربة جزاء احتسبت لصالحه قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما سددها محترفه البرازيلي كارافاليو أعلى العارضة، وفي الشوط الثاني تصدى قائم خورفكان لكرة هدفف محقق سددها كارفاليو.

ونجح خورفكان في تسجيل الثاني قبل دقائق من نهاية المباراة، سجله حارس مرماه حسن الحنطوبي بعد كرة طويلة، مستفيداً من خروج حارس مرمى البطائح، ما أدى إلى حسم النتيجة لخورفكان.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عبدالملك جاني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «عدم إلغاء منافسات بطولة الدوري واستكمالها كان قراراً صائباً، وسيعود بفوائد مستقبلية عديدة على رياضة الصالات تحديداً في الجانبين الذهني والفني».

خورفكان فاز على البطائح 2-صفر في لقاء الإياب، ويلتقيان مجدداً غداً في اللقاء الأخير.

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