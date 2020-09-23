سواريز: مجهود جماعي وراء تسجيلي «هاتريك» في التعاون

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مهاجم الشارقة البرازيلي، ويلتون سواريز، أنه لم يكن لينجح في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في مباراة فريقه أمام التعاون السعودي التي انتهت بفوز الشارقة 6-صفر، أول من أمس، لولا تعاون زملائه اللاعبين.

وهنأ سواريز زملاءه اللاعبين بالفوز الكبير ضمن الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن ما حدث ليس غريباً على لاعبي الشارقة وأن جميع اللاعبين متفاهمين، ما سهل من انسجامه بعد عودته للفريق مجدداً. وقال سواريز في تغريدة على «تويتر»: «نخوض مباراة كل 72 ساعة وهو أمر في غاية الصعوبة، خاصة أن المباريات توقفت فترة طويلة، وشعرت ببعض الانزعاجات على مستوى العضلة، وأنتظر التعامل اللازم من الجهاز الطبي والمعدين البدنيين في الفريق».

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