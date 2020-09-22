خورفكان يفرض "الفاصلة" على البطائح في نهائي دوري الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق خورفكان اليوم فوزا مهما على ضيفه البطائح بهدفين نظيفين في اياب المباراة النهائية لدوري كرة الصالات والتي اقيمت في القاعة الرياضية لنادي خورفكان. وبموجب ذلك تأجل الحسم إلى المباراة الفاصلة التي ستقام بعد غد في قاعة نادي البطائح، بعد تساوي الفريقين بعدد الانتصارات، بواقع فوز لكل فريق، حيث كان البطائح قد فاز في لقاء الذهاب 4-2.

وكان خورفكان هو البادىء بالتسجيل عن طريق اللاعب عمر علي في الدقيقة 10 من الشوط الاول، مستفيدا من هجمة مرتدة تسلم خلالها اللاعب الكرة على صدره وسجلها على الطاير إلى داخل الشباك. في المقابل لم يستفد البطائح من ضربة جزاء احتسبت لصالحه قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما سددها محترفه البرازيلي بوري كارافاليو اعلى العارضة. وفي الشوط الثاني تصدى قائم خورفكان لكرة هدف محقق سددها كارفاليو.

ونجح خورفكان بتسجيل الهدف الثاني قبل دقائق من نهاية المباراة، سجله حارس مرماه حسن الحنطوبي بعد كرة طويلة، مستفيدا من خروج حارس مرمى البطائح من مرماه، ما أدى إلى حسم النتيجة لصالح خورفكان.

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