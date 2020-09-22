البطائح يطلب لقب الصالات.. وخورفكان يريد «الفاصلة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يأمل فريق البطائح تكرار فوزه على خورفكان في إياب نهائي دوري الصالات لكرة القدم التي ستقام عند الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم، وضمان الفوز باللقب، فيما يتطلع خورفكان إلى استغلال أرضه لفرض مباراة فاصلة الخميس المقبل.

وكان البطائح قد فاز على خورفكان في لقاء الذهاب، أول من أمس، بركلات الترجيح (4-2)، بعد التعادل في الوقت الأصلي (4-4).

وستكون مواجهة اليوم هي سادس مواجهة مباشرة بين الفريقين، بعد أن التقيا في بطولتي كأس الإمارات وكأس الاتحاد وبطولة خورفكان الدولية، وكان التفوق للبطائح في أربع مباريات مقابل واحدة لخورفكان.

من جهته، أكد حارس مرمى منتخب الصالات وفريق البطائح، طاهر ناصر علي، أن فريقه سيسعى لحسم المباراة لمصلحته دون الذهاب لمباراة ثالثة حاسمة من خلال التركيز العالي والروح المعنوية العالية التي تسببت بها مباراة الذهاب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة لن تكون سهلة، خصوصاً أنها تقام في ملعبهم، إضافة إلى أن خورفكان فريق يلعب بروح عالية، ولديه مهاجمون مميزون، لكننا نحن أيضاً لدينا لاعبون قادرون على الحد من قدراتهم، وبالتالي نحن نريد الدرع ليكون اللقب الرابع لنا هذا الموسم، وكسر سلسلة انتصارات خورفكان بالألقاب».

وأضاف «نتطلع إلى المزيد من الدعم، ولو عن بعد، من قبل جمهور البطائح الغالي، ودعائه للفريق بالتوفيق، وندرك واجباتنا في المباراة من كل النواحي، وسنكون على قدر المسؤولية، وسنلعب حتى آخر ثانية بأعلى تركيز متاح».

بدوره، أكد حارس مرمى منتخب الصالات وفريق خورفكان، حسن الحنطوبي، أن لاعبي فريقه عازمون على تحقيق الفوز مساء اليوم، وتأجيل الحسم إلى الخميس المقبل من خلال الفوز على البطائح والتعادل بنتيجة الانتصارات.

وقال الحنطوبي لـ«الإمارات اليوم»: «كنا الطرف الأفضل في مباراة، لكن الحظ يميل لكفة واحدة، وقد مال للبطائح، خصوصاً أننا تقدمنا (3-1) قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة».

وتابع: «جاهزون ذهنياً وفنياً، على الرغم من الإرهاق الذي تسبب به توقيت التدريبات، والتوقف السابق بسبب تعليق الأنشطة، لكننا سنكون على الموعد مساء اليوم، وكلي ثقة بأننا سنفوز ونلتقي مجدداً في المباراة الحاسمة».

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