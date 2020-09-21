الشارقة يقف على مفترق «التعاون».. نحو التأهل الآسيوي

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض فريق الشارقة في العاشرة من مساء اليوم مواجهة مهمة حاسمة مع نظيره التعاون السعودي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للأندية التي تقام في الدوحة بنظام التجمع.

ويخطط «الملك» لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في البطولة، والابتعاد عن المركز الأخير على لائحة ترتيب فرق المجموعة، ورفع رصيده إلى سبع نقاط، وتعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل، ورد الاعتبار بعد الخسارة السابقة التي تعرض لها أمام التعاون بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى، لذا تعتبر مباراة التعاون مفترق طرق مهماً للشارقة في حال أراد حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني.

ويختتم الشارقة مشواره في هذه المجموعة بلقاء بيروزي الإيراني الخميس المقبل، علماً أن الشارقة خاض حتى الآن أربع مباريات من فوز وتعادل مقابل خسارتين.

وينتظر أن يخوض الشارقة مباراة اليوم بطريقة اللعب نفسها التي خاض بها المباراة السابقة أمام الدحيل القطري وأسفرت عن فوزه 4-2، من خلال أسلوب الضغط الهجومي المكثف على جبهة الفريق المنافس، لإرباك خططه وخلق ثغرات في صفوفه معتمداً على قوته الهجومية الضاربة.

ويملك الشارقة العديد من الأوراق الرابحة التي تمكنه من الفوز في هذه المباراة وبلوغ النقطة السابعة ممثلاً في إيغور كورنادو والثنائي البرازيلي كايو لوكاس وويلتون سواريز، بجانب بقية العناصر في الفريق الذين صنعوا الفارق في المباراة الماضية.

ويتصدر بيروزي الإيراني ترتيب فرق المجموعة برصيد سبع نقاط، ويحتل التعاون المركز الثاني برصيد ست نقاط، والدحيل ثالثاً بالرصيد نفسه، فيما يحتل الشارقة المركز الأخير بأربع نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة

- بيروزي: 7 نقاط

- التعاون: 6

- الدحيل: 6

- الشارقة: 4

ترتيب المجموعة الرابعة

- النصر: 10 نقاط

- السد: 8

- سباهان: 3

- العين: نقطة واحدة

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