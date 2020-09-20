«مشارع» يطلب اليوم لقب كأس الوثبة للخيول في فرنسا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يخوض المهر الناشئ «مشارع» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحدي سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام عصر اليوم بمضمار مونتبان الفرنسي. ويقام السباق المخصص للخيول المبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط لدعم الملاك والمربين وزيادة الاهتمام بإنتاجهم، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، وللترويج للتراث العريق والحضارة الإماراتية.

وينافس «مشارع» الفرس «فنار» في السباق البالغ طوله 2250 متراً، وجائزته 12 ألف يورو، لمواصلة إنجازات وانتصارات «ياس» التي حققتها خلال هذا الموسم، متضمنة عدداً من سباقات الفئة الأولى.

وينافس في لقب السباق «اتش ام البراق» لندا موصلي، وقيادة الفارسة لوري فولارد، و«هاليسكو» لديدري جوثلين، وقيادة كليمنت كاديل، وكلاهما بإشراف توماس فورسي، و«هوسكو دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة سباستيان بروجنود.

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