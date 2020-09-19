أخطاء دفاعية قاتلة تكلف العين خسارة بالـ 4

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كلفت الأخطاء الدفاعية القاتلة فريق العين خسارة جديدة، في دوري أبطال آسيا، هي الثالثة له ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وجاءت أمام السد القطري بأربعة أهداف دون مقابل، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة، مقابل ثمانية للسد، الذي ضمن الصعود إلى دور الـ16، قبل جولتين من الختام.

وأحرز أهداف السد اللاعب الجزائري بغداد بونجاح هدفين (26 و70)، وأكرم عفيف (56)، والبرازيلي رودريغو تاباتا (86).

وسنحت لفريق العين فرصة الحصول على ركلة جزاء، لكن تقنية الفيديو أكدت عدم وجود أي تعمد من عرقلة اللاعب الأوزبكي إسلام خان، وبعدها حصل لاعب العين كايو على فرصة سهلة، وانفراد تام بالمرمى بالدقيقة 11، وجهاً لوجه، لكنه سدد الكرة بغرابة في يد الحارس لتضيع فرصة خطرة لتقدم الزعيم. ورد السد بهجمة خطرة في الدقيقة 17، عن طريق بغداد بونجاح، الذي سدد وهو منفرد من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها حارس العين خالد عيسى، وعاد السد ليهدد مرمى العين بانفراد آخر وتسديدة على حدود منطقة الجزاء، عن طريق اللاعب نام تي، لكنه سدد خارج المرمى. وترجم السد أفضليته بهدف عن طريق بغداد بونجاح، في الدقيقة 26، مستغلاً خطأ دفاعياً متكرراً ويسدد منفرداً بالمرمى فاصطدمت بالقائم، واستقرت في المرمى، معلنة الهدف الأول للسد (26).

وأضاع اللاعب الجزائري بونجاح فرصة إضافة الهدف الثاني للسد من انفراد آخر في الدقيقة 36، تصدى له خالد عيسى ببراعة، وفشل التوغولي لابا كودجو في تحقيق هدف التعادل بالدقيقة 38، ولعب الكرة أعلى العارضة.

وهبط مستوى العين في الشوط الثاني نتيجة الإرهاق، وتواصلت الهجمات على مرمى خالد عيسى، ونجح السد في إحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب أكرم عفيف من انفراد أيضاً، ومتابعة لعرضية بونجاح في الدقيقة 59. وكاد اللاعب لابا كودجو أن يحرز هدفاً رائعاً من مجهود فردي، ومراوغة أكثر من ثلاثة لاعبين، وسدد بقوة لمسها الحارس فاصطدمت بالعارضة وعادت إلى الملعب (61)، وتكرر الوضع السيئ لدفاع العين فنجح السد في الوصول إلى المرمى مرة ثالثة عن طريق بغداد بونجاح، الذي أحرز هدفه الثاني في المباراة، وهدف السد الثالث (70)، قبل أن يضيف البرازيلي رودريغو تاباتا الهدف الرابع (86).

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