جواد غودولفين «كاسكيديان» يطلب لقب «سير روبرت كلارك» الأسترالي

المصدر: جوني جبور - دبي

يواجه جواد غودولفين «كاسكيديان» بإشراف المدرب جيمس كمنغز تحدي 15 من نخبة جياد مسافة السبعة فيرلونغ (1400 متر)، حين يطلب اليوم لقب سباق «سير روبرت كلارك ستيكس» المخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويجري على مضمار كولفيلد الأسترالي.

ويرتقي «كاسكيديان» البالغ من العمر خمس سنوات، بقيادة الفارس دايمان أوليفير، في «سير روبرت كلارك ستيكس»، بطموحات حصد انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى، خصوصاً أن مسيرته تقتصر على خمسة انتصارات من ضمنها الفوز في سباق للفئة الثالثة، حققه في مارس الماضي على مضمار «روسهيل» الأسترالي.

وتصطدم طموحات «كاسكيديان» بتواجد محفل قوي من نخبة الخيول على غرار زميله في الاسطبل المهر «روهيرن» تحت إشراف المدرب ذاته كمنغز، وتحت قيادة الفارس جون آلان، خصوصاً أن هذا المهر يرتقي للمنافسة على مستوى الفئة الأولى بعد أن سجل في مشاركته الأخيرة انتصاراً مستحقاً في سباق للفئة الثالثة في 20 أغسطس الماضي ضمن سباق أقيم على مضمار «راندويك» في مدينة سدني الأسترالية.

ويدخل دائرة المنافسة الجواد الأسترالي «بيهيموث» بإشراف المدرب ديفيد جولي، وقيادة الفارس كاريغ وليامز، والساعي لحصد انتصاره الثالث على التوالي، عقب انتصاريه أغسطس الماضي، جاء آخرها فوزه بسباق «جروب1» أقيم على المضمار والمسافة نفسيهما.

من جهته أكد مدرب غودولفين جيمس كمنغز جاهزية خيول الإمارات للمنافسة في اللقب، وقال كمنغز في تصريحات صحافية: «استهل كاسكيديان مسيرته في عالم السباقات بأداء قوي، حقق خلاله الفوز في ثلاث من مشاركاته الأربعة الأولى في فرنسا، قبل أن ينتقل إلى السباقات الاسترالية التي أظهر على مدارها أداءً واعداً، خصوصاً في مشاركتيه الأخيرتين لهذا الموسم».

وأوضح أنه «حقق انتصاراً ضمن السباقات المصنفة مارس الماضي، قبل أن تحمل مشاركته الأخيرة حلوله رابعاً في سباق (جروب 2) على المسافة نفسها في سباق حمل لقبه الجواد بيهيموت الذي يقابله كاسكيديان مجدداً في سباق اليوم».

وأضاف: «يكسب كاسكيديان عادة جاهزيته عقب مشاركتين متتاليتين، وأعتقد أنه حصل على مهارة التعامل مع مضمار كولفيلد الآن، وهو جاهز لخوض التحدي والمنافسة في ألقاب سباقات الفئة الأولى، خصوصاً أنه سيخوض السباق تحت قيادة الفارس داميان أوليفر الذي تولى قيادته في السباقين الأخيرين».

- السباق يقام على مضمار كولفيلد الأسترالي ويمتد على مسافة 1400 متر.

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