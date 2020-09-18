العين.. 3 نقاط لإبقاء أمل التأهل

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

يتجدد اللقاء بين فريقي العين والسد القطري في دوري أبطال آسيا، بعد ثلاثة أيام فقط من المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من البطولة وانتهت بالتعادل 3-3، إذ يلتقيان عند الساعة 19:00 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في محاولة من الزعيم لحصد أول ثلاث نقاط تدعم موقفه في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً النصر السعودي وسباهان الإيراني.

ويمتلك العين نقطة واحدة من ثلاث مباريات، وستكون المهمة صعبة اليوم نظراً إلى ضغط المباريات، والإرهاق الذي تعرض له لاعبوه في المباراة الماضية، خصوصاً في الشوط الثاني، بعد أن قدموا شوطاً أول رائعاً في أول ظهور رسمي للفريق منذ ستة أشهر بسبب توقف «كورونا».

ويدرك العين أنه لا بديل عن الفوز لأن الخسارة تعني وداع البطولة بنسبة كبيرة، حيث سيقف الفريق عند نقطة واحدة فقط، في حين سيصل السد إلى النقطة الثامنة في انتظار نتيجة النصر متصدر المجموعة برصيد سبع نقاط، في ختام الدور الأول من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات.

ونجح العين خلال اللقاء الأول في فرض شخصيته بالشوط الأول، ولم تظهر عليه آثار التوقف الكبير الذي تعرض له، في وقت خاض السد عدداً كبيراً من المباريات الرسمية بعد العودة من توقف «كورونا»، واعتمد المدرب على الدفاع المنظم والهجوم المرتد الذي شكّل خطورة كبيرة على مرمى السد، بوجود أفضل لاعب عيناوي في المباراة الأولى، التوغولي لابا كودجو.

وحرص مدرب العين، البرتغالي بيدرو، جاء برنامج تدريبات الزعيم عقب المباراة على مرحلتين، الأولى كانت بمشاركة جميع اللاعبين في صالة الجيمانيزيوم المغطاة، والملحقة بمقر إقامة الفريق، واقتصر التدريب على برامج تدريبية خاصة بفك العضلات، والاستشفاء من الجهد الكبير الذي بذله الفريق في المواجهة الأولى، أما المران الثاني فشارك فيه اللاعبون الاحتياط الذين لم يدخلوا قائمة المباراة، وجرى على ملعب التدريبات المخصص للزعيم من قبل الاتحاد الآسيوي.

حمدالله الأفضل

خطف نجم هجوم النصر السعودي، المغربي عبدالرزاق حمدالله، صدارة قائمة أفضل لاعب في الجولة الثالثة، بعدما حصل على تقييم 8.7 درجات، وشهدت قائمة أفضل ثمانية لاعبين بينهم لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، الذي احتل المركز السادس بتقييم 7.9 درجات، وأيضاً لاعب العين، الأوزبكي إسلام خان، وحلّ في المركز الثامن برصيد 7.6 درجات.

كودجو ويوسف جابر في فريق الجولة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق الجولة الثالثة من الفرق المشاركة في البطولة، وتم اختيار لاعبين من الفرق الإماراتية الثلاثة المشاركة، وهما: هداف فريق العين، التوغولي لابا كودجو، والظهير الأيسر لفريق شباب الأهلي يوسف جابر.

المجموعة الرابعة

النصر 7 نقاط.

السد 5.

سيباهان 3.

العين 1.

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