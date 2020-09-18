مهرة غودولفين تطلب لقب «تيبي ستيكس» في مضمار نيوكاسل الأسترالي اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تطلب مهرة غودولفين «اسياغو» بإشراف المدرب جيمس كمنغر، لقب سباق «تيبي ستيكس»، الذي يقام اليوم على مضمار نيوكاسل الأسترالي، ويخصص للمهرات والأفراس «جروب 3» لمسافة سبعة فيرلونغ (1400 متر).

وتتطلع المهرة (أربع سنوات) لمواصلة تألقها على المضامير الأسترالية، وحصد انتصارها الثاني على التوالي والثالث لها في العام الجاري، عقب فوزها مطلع الشهر الجاري في سباق أقيم على مضمار «ويونغ» على مسافة السبعة فيرلونغ ذاتها، وجاء مكملاً لفوز مستحق ضمن الفئة ذاتها «جروب 3» مارس الماضي في سباق أقيم على مضمار «كميبلا جرانغ»، وإنما على مسافة أطول بلغت 1600 متر.

تواجه «اسياغو» بانطلاقة من البوابة الثانية تحت قيادة الفارسة راشيل كينغ 15 من نخبة مهرات وأفراس مسافة 1400 متر، تتقدمهن منافسات سبق لهن الفوز في سباقات مصنفة، من أبرزهن الفرس الأعلى تصنيفاً «ميس سيسكا» بإشراف المدرب ماثيو سميث وقيادة الفارس هوغ بومان، الساعية للعودة إلى دائرة الانتصارات منذ فوزها الأخير فبراير الماضي في سباق أقيم على مسافة 1800 متر، بجانب المهرة «واندبا» بإشراف المدرب كريس ليس وقيادة الفارس برينتون افدولا.

من جهته أكد مدرب غودولفين جيمس كمنغر، جاهزية المهرة «اسياغو» لانتزاع انتصار جديد، وقال في تصريحات صحافية: «إن المهرة بلغت درجة عالية من الجاهزية في الوقت الحاضر، وليس هناك تخوف من لياقتها، عقب فوزها المستحق مطلع الشهر الجاري في سباق مضمار (ويونغ)، الذي جاء بعد أداء مثير للإعجاب».

وأضاف: «سبق لـ(اسياغو) وهي في عمر ثلاث سنوات الفوز مرتين في سباقات (الفئة الثالثة) وعلى مسافات مختلفة بين 1350 و1600 متر، والمسافة الحالية في سباق (تيبي ستيكس) مثالية لها، على الرغم من المنافسة القوية التي ستواجهها من منافسات سبق لهن الفوز أيضاً في سباقات مصنفة».

- «اسياغو» تتطلع إلى تحقيق الفوز الثالث لها خلال العام الجاري.

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