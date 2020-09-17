4 ثغرات فنية في الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

كشفت مباراة الشارقة مع الدحيل، أول من أمس، التي انتهت بخسارة الملك 1-2، عن أربع ثغرات أضاعت على الفريق تحقيق الفوز الأول في البطولة، على النحو التالي:

- الأخطاء الدفاعية القاتلة تسببت في استقبال هدفين خلال 10 دقائق فقط.

- عدم فعالية الهجوم، رغم وجود الثلاثي الأجنبي إيغور كورنادو وكايو لوكاس وويلتون سواريز.

- تأثر الفريق بشكل عام بابتعاد اللاعبين لفترات طويلة عن خوض المباريات الرسمية منذ 15 مارس الماضي.

- تباعد خطوط الفريق، خصوصاً خطي الوسط والهجوم، لاسيما في الشوط الأول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news