الشارقة يدفع ثمن الاخطاء الدفاعية أمام الدحيل

المصدر: منصور السندي-الشارقة

دفع فريق الشارقة ثمن الأخطاء الدفاعية خلال المباراة التي جمعته اليوم الثلاثاء أمام الدحيل وخسرها بهدفين مقابل هدف على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدور المجموعات لدوري ابطال آسيا للأندية المقامة حاليا بنظام التجمع وتستمر حتى 24 الجاري، علما أن هذه المجموعة تضم أيضا فريقي التعاون السعودي وبيروزي الإيراني

بدأ الشارقة الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللعب وفرض أسلوبه بقوة وانتفض وكاد أن يغير من موازين اللعب والنتيجة لاسيما في الشوط الثاني لكنه افتقد للمسة الأخيرة والفاعلية الهجومية

وقلص الشارقة النتيجة بهدف سجله اللاعب إيغور كورنادو " 57” بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمصلحته أثر تعرضه لعرقلة داخل المنطقة المحظورة

وتجمد رصيد الشارقة عند نقطة واحدة فقط وصعبت هذه الخسارة من حظوظه في البطولة رغم أنه تبقت له ثلاث جولات، في حين رفع الدحيل رصيده إلى ست نقاط

وتعد هذه الخسارة الثانية للشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي في هذه البطولة بعدما خسر في الجولة الأولى أمام التعاون بهدف دون رد في حين تعادل في الجولة الثانية أمام بيروزي 2-2

وسيلتقي الشارقة مع الدحيل مجددا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة في الدور الأول

وأنتفض الشارقة بقوة في الشوط الثاني وكاد أن يغير من موازين اللعب لكن الحظ عاند الفريق رغم الأداء القوي الذي قدمه لاسيما في الشوط الثاني

,ومثلت المباراة الظهور الرسمي الأول للمهاجم البرازيلي ويلتون سواريز مع الشارقة بعد انتقاله إليه قادما من الوصل بعد إصابة مهاجم الفريق الجديد البرازيلي جوناثاس دي خيسوس

واعتمد الشارقة في هذه المباراة عناصره الأساسية خصوصا الرباعي الأجنبي الأوزبكي شوكورف والإيطالي إيغور كورنادو والبرازيليين كايو لوكاس وويلتون سواريز .

ورغم أن الشوط الأول كان يتجه للتعادل دون أهداف سجل الدحيل هدف التقدم " 41" عن طريق لاعبه المعز علي بسبب خطأ دفاعي قاتل.

وتألق الشارقة بشكل لافت في الشوط الثاني وأهدر لاعب الفريق إيغور مع بداية الشوط الثاني فرصة ذهبية كاد أن يحقق بها هدف التعادل من تسديدة راسية مباغتة قبل أن يضيف الدحيل الهدف الثاني عن طريق رامين رضانين " 51"

وأعطى الهدف الذي سجله أيغور من ركلة جزاء لاعبي الشارقة دفعة معنوية كبيرة في المباراة لكن الفريق لم يترجم أفضليته في الملعب إلى أهداف في مرمى الدحيل.

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