شباب الأهلي والنصر يدشنان عودة كرة قدم الصالات رسمياً

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تستأنف عند الساعة الخامسة و45 دقيقة من عصر اليوم منافسات بطولة دوري كرة قدم الصالات، التي توقفت منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ تقام مباراتان ضمن الدور الرباعي، تجمع إحداهما شباب الأهلي مع النصر في قاعة الممزر بنادي شباب الأهلي، بينما يلعب خورفكان مع دبا الحصن في القاعة المغلقة لنادي خورفكان.

ويعد دوري الصالات أول نشاط كرة قدم يتم استئنافه في الدولة منذ تفشي فيروس كورونا، وسيقام دون جمهور، ووسط إجراءات البروتوكول الصحي المعتمد.

وكان الدور الرباعي قد انطلق في مارس الماضي، وشهد إقامة مباراتين، فاز في الأولى دبا الحصن على النصر (6-1)، وفي الثانية فاز خورفكان على شباب الأهلي (4-2)، ليتصدر الفريقان الفائزان الترتيب بثلاث نقاط لكل منهما، بينما يميل فارق الأهداف لمصلحة المتصدر دبا الحصن. ويختتم الدور الرباعي بعد غدٍ بإقامة مباراتين، يلعب فيهما دبا الحصن مع شباب الأهلي، والنصر مع خورفكان.

وقال مشرف فريق النصر منصور بوسمرة لـ«الإمارات اليوم»، إن الفريق يطمح إلى تقديم مباريات مميزة، وتحقيق الفوز، مادامت الحظوظ بالتأهل واللعب في الـ«بلاي أوف» قائمة، كاشفاً أن الفريق خاض أربع مباريات ودية مع الفرق ذاتها التي تشارك في الدور الرباعي خلال فترة الماضية. وتابع: «فريقي كامل من جميع الجوانب بوجود اللاعبين الأجانب والمقيمين، وهدفنا واحد وهو الوصول للبلاي أوف».

من جانبه، أكد إداري فريق شباب الأهلي، عبدالله كيدي، أن فريقه جاهز بشكل كامل، وقال «التأهل لخوض منافسات البلاي أوف بحاجة إلى الفوز في مباراة اليوم والمباراة المقبلة مع دبا الحصن، مع تعثر خورفكان لكي لا يستفيد الأخير من أفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين»، وتابع: «حسابياً الأمل موجود، وتأهلنا يعتمد علينا وعلى نتائج المجموعة، واستعددنا منذ شهرين، وفقاً لأفضل الإجراءات الاحترازية، لدرجة أن الفريق برمته كان يجري فحوص كورونا كل ثلاثة أيام للاطمئنان».

• يختتم الدور الرباعي بعد غدٍ بمباراتي دبا الحصن مع شباب الأهلي والنصر مع خورفكان.

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