العنبري: ثقتي عالية في لاعبي الشارقة رغم صعوبة مجموعتنا بدوري أبطال آسيا

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أنه ورغم صعوبة مباريات الفريق ضمن المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم التي ستستكمل منافساتها بنظام التجمع اعتبارا من يوم غد الثلاثاء إذ سيواجه الشارقة الدحيل القطري ، الا أن ثقته عالية في لاعبيه، متمنيا لهم التوفيق في الظهور بصورة مشرفة وتحقيق النتائج الإيجابية ، مؤكدا سعادته بالعودة مجددا لخوض المباريات بعد فترة توقف شهدتها الملاعب، علما أن الشارقة كان قد حصد نقطة واحدة في الجولتين الماضيتين بالخسارة أمام فريق التعاون السعودي والتعادل مع فريق بيروزي الإيراني.

وقال عبد العزيز العنبري اليوم الإثنين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة " بدايتنا في البطولة كانت متواضعة لافتقاد الفريق عددا من عناصره وفترة التوقف التي فرضتها جائحة كورونا ستُلقي بظلالها على جاهزية الفرق، لكننا نواجه ذلك بالرغبة الكبيرة التي لمسناها من اللاعبين خلال مرحلة التحضيرات للمحفل القاري الذي يضم نخبة من أفضل الفرق".

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