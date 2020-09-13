«ماستر أوف ذا سيز» يطلب لقب «ناشونال ستيكس» الإيرلندي اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يتطلع اليوم مهر غودولفين غير المهزوم «ماستر أوف ذا سيز» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى حصد الانتصار الثالث له على التوالي في سباقات الخيل العالمي، وذلك من خلال سباق «فينسانت أوبراين ناشونال ستيكس»، المخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويجري لمسافة سبعة فيرلونغ «1400 متر» على مضمار «ذي كوراه» الإيرلندي العريق. ويسعى المهر البالغ من العمر سنتين، إلى إضافة انتصارٍ جديد في سجل مشاركاته بعالم السباقات، التي استهلها العام الجاري بفوزٍ مستحق يونيو الماضي في سباق أقيم على مضمار «نيوماركت» البريطاني على مسافة 1400 متر نفسها، وارتقى إلى مستوى أعلى بانتصار لافت على المضمار ذاته (نيوماركت) في يوليو من هذا العام بفوزه بسباق «سوبر لاتيف ستيكس» المخصص لخيول «جروب 2»، بعد أن انفصل «ماستر أوف ذا سيز» بعيداً عن منافسيه، قاطعاً خط نهاية السباق بفارق ثلاثة أطوال عن أقرب منافسيه.

ويواجه «ماستر أوف ذا سيز» في السباق الإيرلندي، 10 من نخبة مهور السنتين، يتقدمها «باتل غراوند» المملوك لـ «ميشيل تابور وداريك سميث وجون ماغنير» بإشراف المدرب الخبير إيدان أوبراين، خصوصاً أن «باتل غراوند» يسعى لتسجيل انتصاره الثالث على التوالي، كما أنه لم يخرج عن المركزين الأول والثاني في مشاركاته الثلاث في عالم السباقات، كان آخرها فوزه يوليو من هذا العام في سباق خصص لخيول «جروب 2» على مضمار «غودوود» البريطاني، وعلى مسافة 1400 متر ذاتها.

مهر غودولفين غير المهزوم يتطلع إلى انتصاره الثالث في سباقات الخيل العالمي.

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