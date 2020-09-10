فوز ودي للفجيرة على خورفكان

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

فاز فريق الفجيرة على خورفكان (3-1) في المباراة التي اقيمت اليوم في استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، حيث سجل للفجيرة البرازيلي روزا، ومواطنه رولي وعلي عيد، بينما سجل لخورفكان هزاع سالم. وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة اربع مباريات ودية اعلن عن خوضها خورفكان، بينما هي الثالثة للفجيرة وكان اخرها الفوز على دبا الفجيرة بثنائية نظيفة.

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