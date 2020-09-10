الظهوري: دبا الحصن لن يقبل سوى بـ «درع الصالات»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قطع مدير الفريق الأول لكرة قدم الصالات بنادي دبا الحصن، سالم علي الظهوري، وعداً لجمهور الفريق بأن يقدم لاعبو الفريق أفضل أداء، خلال مباريات الدور الرباعي للدوري، وأن تكون المباراة مع خورفكان البداية الحقيقية لتحقيق حلم الفوز بلقب درع دوري الصالات لموسم 2019-2020، والذي قررت لجنة كرة الصالات في اتحاد كرة القدم استكماله، بعد توقف طويل دام ستة أشهر، بسبب تداعيات فيروس كورونا، ونتيجة للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الجائحة.

وقررت لجنة كرة الصالات، أخيراً، استكمال المنافسات في 15 من الشهر الجاري، تمهيداً لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

وقال الظهوري، لـ«الإمارات اليوم»: لن نقبل بأقل من درع دوري الصالات، ومجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم بغداد الدرمكي حريص على أن نتوج باللقب، لذلك قدم الكثير من أجل ذلك، وبذل جهوداً مميزة، منها إقامة معسكر تدريبي داخلي أقيم في دبا الفجيرة، واستمر 10 أيام، خاض الفريق خلاله ثلاث مباريات ودية، حيث فاز فيها على اتحاد كلباء والحمرية ومليحة.

وقال إنهم في النادي يتمنون عودة الجمهور إلى المدرجات، وفقاً لأعلى مستويات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وقال: «نريد أن يعيش الجمهور عموماً، وجمهور دبا الحصن، فرحة العودة لخوض المباريات، وكما يعلم الجميع أن جمهور دبا الحصن لكرة الصالات، يعد الأبرز على مستوى الإمارات، وهو جمهور حماسي محب لفريقه كثيراً، وسنفتقد وجوده في الملعب، لكنه سيبقى في القلب، على أمل أن نلتقي به بعد زوال الجائحة».

وشدد على أن الأهم، حالياً، هو الصحة العامة، وأن لها الأولوية. وأضاف: دبا الحصن من أول الأندية التي شرعت بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، خصوصاً خلال المعسكر التدريبي السابق.

وختم: نتقدم بالشكر والتقدير للمدرب السابق للفريق محمد المرزوقي، لما قدمه من جهود أسهمت بوضع قاعدة قوية لمستقبل الصالات في نادينا، ونتمنى للمدرب الجديد البرازيلي سيرجيو فيرنانديز المزيد من النجاح، بعد أن تم التعاقد معه، أخيراً، لقيادة الفريق الأول، خصوصاً في أعقاب نجاحه مع فريق الشباب مطلع الموسم الحالي، وهو مدرب يتمتع بخبرة وحيوية.

دبا الحصن يدشن أولى مبارياته بعد انقطاع طويل أمام خورفكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news