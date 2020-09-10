خورفكان يستهل «الوديات الجديدة» أمام الفجيرة اليوم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يواجه فريق خورفكان، مساء اليوم في الساعة السادسة إلا ربعاً، فريق الفجيرة في أولى المباريات الودية الجديدة للفريق، تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد في أكتوبر المقبل. وتقام على استاد صقر بن محمد القاسمي، في نادي خورفكان.

وأعلنت شركة خورفكان لكرة القدم أن الفريق الأول لكرة القدم، سيخوض أربع مباريات ودية، في الفترة المقبلة.

وأكد مشرف الفريق الأول، علي خليل، في تصريحات صحافية: المباريات تمت بناء على توصية وطلب المدرب الإسباني راؤول كانيدا، وستقام بقية المباريات أيام: 17 و23 و29 الجاري.

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