اتحاد الكرة يكرّم شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّم اتحاد كرة القدم شرطة أبوظبي لجهودها في دعم إنجاح فعاليات ومسابقات الاتحاد في إطار ترسيخ العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين.

وقدّم رئيس رابطة المحترفين النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الجنيبي، وعضو مجلس ادارة اتحاد الكرة سالم الشامسي، درعاً تذكارية لشرطة أبوظبي ومديرية شرطة منطقة العين بحضور مدير مديرية منطقة العين العقيد مبارك سيف السبوسي، وعدد من الضباط.

والتقى مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، اللواء سالم شاهين النعيمي، وفد اتحاد الكرة وأثنى على زيارتهم، مؤكداً اهتمام القيادة الشرطية بالارتقاء بمنظومة الرياضة والمشاركات الخارجية، وتعزيز أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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