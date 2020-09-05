مهر غودولفين «دارك فيجين» يطلب لقب «سوبر يور مايل» في بريطانيا

المصدر: جوني جبور ■دبي

يطلب مهر غودولفين «دارك فيجين» بإشراف المدرب مارك جونستون، وقيادة الفارس وليام بيوك، لقب سباق «سوبر يور مايل» الذي يجري اليوم على مضمار «هايوك بارك» البريطاني، والمخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة الميل (1600 متر). ويتأهب المهر البالغ من العمر أربع سنوات للعودة إلى لغة الانتصارات، وتأكيد تألقه على مسافة الميل في الموسم البريطاني الحالي، وحصده الانتصار الثالث هذا الموسم، عقب فوزه في 23 يوليو الماضي بسباق «بومفريت ستيكس» على مضمار «بونتفراكت» بفارق الرقبة عن أقرب منافسيه، والذي جاء مكملاً لانتصاره في يونيو بسباق «رويال هنت كب» على مضمار «أسكوت» العريق، خصوصاً أن مهر «غودولفين» كان قد اكتفى في مشاركته الأخيرة قبل أسبوعين بالحلول سادساً في سباق «ترينسول ستيكس» الذي جرى على مضمار «يورك» وخصص لخيول «جروب 3» وإنما على مسافة أطول بلغت تسعة فيرلونغ (1800 متر). ويواجه «دارك فيجين» في «سوبر يور مايل» سبعة من نخبة جياد مسافة الميل، يتقدمها المهر «خلوصي» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجير فاران، وقيادة الفارس جيم كراولي، في ظل سعي «خلوصي» لتحقيق انتصاره الثاني في موسمه البريطاني الحالي، عقب تألقه يونيو الماضي وفوزه بلقب سباق «بريتانيا هانديكاب» الذي أقيم في ثالث أيام مهرجان «رويال أسكوت» العريق.

ويدخل دائرة المنافسة المهر «ماي أوبيرون» المملوك لـ«ساندريلاند هولدينغ» بإشراف المدرب الخبير وليام هاغاس، وقيادة الفارس توم ماركوناد، خصوصاً أن المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات لم يخرج عن المركزين الأول والثاني في مشاركتيه الأخيرتين، من ضمنها حصده يوليو الماضي لقب سباق «ويليام هيل نوفيك ستيكس» الذي جرى على المسافة ذاتها وإنما على مضمار «يورك» البريطاني.

- السباق يقام اليوم على مضمار «هايوك بارك» البريطاني، لمسافة الميل (1600 متر).

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