«25 عاماً» معدل أعمار فريق الشارقة.. وجوناثاس والحوسني الأكبر سناً

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أظهرت إحصائية رسمية لنادي الشارقة، أن معدل أعمار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي هو 25 سنة، إذ يعد المحترف الجديد، البرازيلي جوناثاس دي خيسوس الأكبر عمراً بـ31 عاماً، بينما الأصغر سناً هما اللاعبان البرازيليان لوان بيريرا وماركوس فنيسيوس، بعمر 20 عاماً.

ووصف مدرب فريق تحت 12 سنة السابق بنادي الشارقة عبدالمجيد النمر أعمار لاعبي الشارقة بالمثالية مقارنة بلاعبي الفرق الأخرى، وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق لن تكون لديه مشكلة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف النمر: الشارقة يضم في صفوفه لاعبين على مستوى عالٍ، سواء كانوا مواطنين أو أجانب. وقال أيضاً: بعد فوز الشارقة بلقب الدوري الموسم الماضي سعى النادي إلى ضم عناصر ووجوه شابة، وكان موفقاً في اختياراته الأخيرة من اللاعبين، كون أعمارهم صغيرة بجانب أنهم لاعبو منتخبات وطنية مثل خالد باوزير وخالد الظنحاني.

ومن بين الأكبر سناً في الفريق حارس المرمى عادل الحوسني (31 عاماً).

ووفقاً للإحصائية فإن 11 لاعباً تقل أعمارهم عن 25 عاماً، في حين أن 13 لاعباً تراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً، بينما يعد الخديم الوحيد في الفريق الذي يبلغ الـ30 من العمر.

وفي ما يلي بقية أعمار لاعبي الفريق: إيغور كورنادو (28 سنة)، أحمد إبراهيم سرور (21 سنة)، أحمد حسن محمد (21 سنة)، الحسن صالح (29 سنة)، الأوزبكي أوتابيك شوكوروف (24 سنة)، حمد جاسم (24 سنة)، حمود محمد (22 سنة)، خالد الظنحاني (23 سنة)، خالد باوزير (25 سنة)، درويش محمد (25 سنة) سالم سلطان (27 سنة)، سالم صالح (29 سنة)، سيف راشد (26 سنة)، شاهين عبدالرحمن (28 سنة)، طارق الخديم (30 سنة)، عادل الحوسني (31 سنة)، عبدالعزيز الكعبي (22 سنة)، عبدالله غانم (25 سنة)، وعلي الظنحاني (29 سنة).

في المقابل يبلغ البرازيلي كايو لوكاس (26 سنة)، ومواطنه ضمن فئة المقيم لوان بيريرا (20 سنة)، وماجد سرور (23 سنة)، والبرازيلي فينسيوس (20 سنة)، ومايد مصبح (24 سنة)، ومحمد خلفان (28 سنة)، ومحمد عبدالباسط (25 سنة).

وكان الشارقة ضم إلى صفوفه أخيراً لاعبين هم الحارس درويش محمد، وخالد الظنحاني، وخالد باوزير، وعبدالعزيز الكعبي، وسالم صالح.



- 11 من لاعبي فريق الشارقة تقل أعمارهم عن 25 سنة.

- لاعب وحيد فقط في قائمة «الملك» عمره 30 سنة، بينما بيريرا وفينسيوس هما الأصغر بـ«20 سنة».

- تعاقد الشارقة أخيراً مع لاعبين شباب هم: الحارس درويش محمد، خالد الظنحاني، خالد باوزير، عبدالعزيز الكعبي وسالم صالح.



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