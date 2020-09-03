«دباوي» و«شمردل» يتصدران المشهد في مزاد خيول «سباقات دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

تنظم هيئة «الإمارات لسباقات الخيل» في 12 سبتمبر الجاري، مزاد «خيول سباقات دبي»، في مضمار ميدان برعاية عزيزي للتطوير العقاري، ويترقبه عشاق سباقات الخيل العالمي، لما يتضمنه المزاد من أسماء جيادٍ تنحدر من سلالات عريقة من أبرزها فحلا «غودولفين» الأسطوريان، «دباوي»، والراحل «شمردل».

ويمثل «دباوي» بقوة، في ظل وجود 12 من أبنائه في المزاد، يتقدمهم المهر «الفُرات ريفير» الذي كان يشرف عليه المدرب سعيد بن سرور، ويبلغ تصنيفه 83 على الأرضيتين العشبية والترابية، كما يضم المزاد أيضاً سبعة من أبناء الفحل الأسطوري الراحل «شمردل».

وتبرز رفعة المزاد في نسخته الحالية، في ظل تواجد محفلٍ قوي من الجياد المؤهلة للمشاركة في كرنفال كأس دبي العالمي، ذات تصنيف 90 رطلاً فما فوق، يتصدرها ابن الفحل «أنتيلو» الجواد «نورديك لايت» الذي يحمل أعلى الجياد تصنيفاً في المزاد والبالغ 105 أرطال، وذلك جراء فوزه بثلاثة سباقات خلال مشاركاته السبع، من ضمنها فوزه في أحد سباقات كرنفال كأس دبي العالمي 2019.

ويضم المزاد أيضاً المهرين «ليسيوس تيبيريوس» و«فيرست كونتاك»، الحاملين لثاني أعلى تصنيف، والبالغ 102 رطل لكل منهما، حيث احتل «ليسيوس تيبيريوس» المنحدر من نسل الفحل «كاميلوت» أحد مراكز الصدارة خلال مشاركته في كرنفال كأس دبي العالمي للموسم الماضي، فيما حقق المهر «فيرست كونتاك» أربعة انتصارات خلال مشاركاته الـ15 في عالم السباقات، بجانب حلوله في المركزين الثاني والثالث في ست مناسبات.

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