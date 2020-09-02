«عموميتان» اليوم لـ«الدراجات» استعداداً للانتخابات وترتيب المرحلة المقبلة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تعقد لعبة الدراجات، اليوم، اجتماعين للجمعية العمومية في ضيافة فندق سنترو الشارقة، لبحث ملامح المرحلة المقبلة، وتحديد مسارها، في ضوء التحضير لانتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد.

وتبدأ الاجتماعات الساعة الخامسة مساءً، وذلك بعد أن تأجل اللقاء السابق، الذي كان مقرراً في مارس الماضي، بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا. وسيعقد الاجتماع برئاسة أسامة أحمد الشعفار، رئيس اتحاد الدراجات، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثل الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز الحصان، ومندوبي أندية شباب الأهلي والنصر والعربي والجزيرة الحمراء والرمس والتعاون ودبا الحصن والفجيرة ومسافي ومصفوت والشارقة والحمرية وخورفكان ومليحة ونادي أبوظبي.

ويتضمن جدول الأعمال اعتماد محضر اجتماع العمومية السابق، ومناقشة واعتماد التقرير الإداري والفني السنوي للموسم 2019/‏‏2020، والحساب الختامي للسنة المالية حتى 31/‏‏12/‏‏2019، ومشروع الميزانية التقديرية لعام 2020، إضافة إلى مناقشة المقترحات الواردة من الأندية الأعضاء.

أما الاجتماع الثاني فهو «عمومية غير عادية»، ستناقش اعتماد لائحة الانتخابات للدورة المقبلة، ومراحل وإجراءات الاجتماع الانتخابي، إضافة إلى تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، ومناقشة الرسائل الواردة من الأندية الأعضاء.

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