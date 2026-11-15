«وصية» فتحية النمر.. تحت مجهر عبير الحوسني

رأت الكاتبة الإماراتية فتحية النمر أن الكتابة الأدبية تنطلق من الواقع وتجارب الحياة، لكنها لا تكتفي بنقله كما هو، بل تعيد تشكيله بالخيال وتستكشف احتمالاته المختلفة، مشيرة إلى أهمية بناء شخصيات ذات عمق نفسي وصراعات داخلية تمنح العمل السردي ثراءً، وتفتح أمام القارئ مجالاً للتأويل.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «أسئلة الرواية وطبقات المعنى»، التي نظمت ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأدارتها منى الظهوري، وتناولت تجربة النمر الإبداعية ومجموعتها القصصية «الوصية»، إذ قدمت فيها الدكتورة عبير الحوسني قراءة نقدية تناولت أبعادها النفسية والاجتماعية وأساليبها الفنية.

وقالت فتحية النمر عن مجموعتها «الوصية»، إن قصصها تتناول موضوعات اجتماعية ونفسية وواقعية ورمزية، وتتنوع في تقنياتها السردية. وأشارت إلى أن معظمها يستلهم وقائع وشخصيات من الحياة، ثم يعيد تقديمها من خلال الخيال.

من جانبها، تناولت الدكتورة عبير الحوسني في قراءتها النقدية للمجموعة القصصية «الوصية» بناء الشخصيات وعمقها النفسي، وجرأة القضايا الاجتماعية التي تعالجها، إلى جانب تنوع التقنيات السردية والرمزية المستخدمة فيها. ورأت أن من أبرز نقاط قوة المجموعة تقديم شخصيات إنسانية تتسم بعمق في بنائها النفسي.