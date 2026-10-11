5 إصدارات تواكب «عام الأسرة»

ضمن إصداراتها لعام 2026؛ كشفت جمعية الاجتماعيين عن خمسة مؤلفات تتناول تحولات الأسرة الإماراتية، والتنوع المعرفي داخلها، والتجارب النفسية والإنسانية، وغيرها، بما يثري المحتوى المعرفي، ويفتح آفاقاً للنقاش حول قضايا الإنسان والمجتمع.

وتأتي الإصدارات الخمسة بالتزامن مع «عام الأسرة» في الإمارات، وفي سياق توجه مجلس إدارة الجمعية نحو ترجمة الأولويات الوطنية إلى مبادرات معرفية ترتبط باحتياجات المجتمع.

وقال مدير جمعية الاجتماعيين وعضو مجلس إدارتها، الدكتور محمد بن جرش: «يمثّل عام الأسرة فرصة لتعميق إسهام المؤسسات المجتمعية في فهم واقع الأسرة واحتياجاتها وتحولاتها. ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تتصل استراتيجية الجمعية بالتوجهات الوطنية، وأن نترجم هذا الارتباط إلى مبادرات معرفية تمنح قضايا الأسرة والمجتمع مساحة للبحث والحوار».

وأضاف: «نريد للمعرفة الاجتماعية أن تكون قريبة من حياة الناس؛ تنصت إلى أسئلتهم، وتقرأ تجاربهم، وتساعدهم على فهم العلاقات التي تشكّل واقعهم، فحين نبحث في الأسرة، فإننا نبحث أيضاً في كيفية تكوّن الوعي، وانتقال القيم، وبناء الثقة والمسؤولية بين الأجيال».

وتضم المجموعة إصدار «ملتقى أسرتنا.. نسيج حياتنا: قراءات علمية في تحولات الأسرة الإماراتية المعاصرة»، لمجموعة من الباحثين، الذي يشتمل على قراءات تتناول الأسرة الإماراتية وتحولاتها. ويضع موضوع الإصدار الأسرة في صميم النقاش الاجتماعي، باعتبارها البيئة الأولى للتنشئة، وتكوين العلاقات، ونقل الخبرات بين الأجيال.

ويتكامل معه كتاب «التنوع المعرفي داخل الأسرة وانعكاساته على البناء الأسري» للدكتور عبدالله محمد المليح، الذي يتناول العلاقة بين تعدد المعارف داخل الأسرة وبنائها. ويفتح هذا الموضوع مجالاً للتفكير في اختلاف مصادر المعرفة والخبرات بين أفرادها، وما يتطلبه ذلك من حوار وتفاهم يعززان قدرتهم على التعامل مع التنوع.

ومن الأسرة إلى المشاركة في الشأن العام، تضم الإصدارات كتاب «دور الخدمة المجتمعية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات: تحليل السياسات الوطنية ونماذج التطبيق» للدكتورة أمنية سالم. ويتناول العلاقة بين الخدمة المجتمعية والأهداف الوطنية، رابطاً موضوع المشاركة بالسياسات ونماذج التطبيق، بما يفتح النقاش حول إسهام الجهود المجتمعية في التنمية وتعزيز المسؤولية.

كما تشمل المجموعة كتاب «القيم الرياضية: لبناء وعي مجتمعي في مواجهة الانحراف الفكري» للدكتور عبدالله محمد المليح، الذي يربط الرياضة ببعدها القيمي والاجتماعي، ويبرز قيم الاحترام والتعاون والانضباط والمسؤولية.

وتضم الإصدارات كتاب «علّمني القلق أن أكون: حكايات من حافة الخوف إلى استعادة الحياة» للدكتورة هالة إبراهيم سالم الأبلم، الذي يقدّم قصصاً نفسية وحوارات اجتماعية وعبراً وتجارب ملهمة. ويمنح الكتاب التجربة الشخصية حضوراً ضمن المجموعة من خلال الاقتراب من تحديات الإنسان ومحاولاته استعادة التوازن والمعنى في حياته.

وتتيح المؤلفات الخمسة للباحثين والمهتمين بالشأن الاجتماعي والأسري والتربوي موضوعات متنوعة للقراءة والنقاش، ضمن توجه الجمعية إلى الإسهام في نشر المعرفة وتعميق الحوار حول الأسرة والقيم والمشاركة المجتمعية والتجربة الإنسانية.

الدكتور محمد بن جرش:

• نريد للمعرفة الاجتماعية أن تكون قريبة من حياة الناس؛ تقرأ تجاربهم، وتساعدهم على فهم واقعهم.