اختتمت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة النسخة الثانية من سلسلة «حوارات نماء» لعام 2026، التي تضمنت سبع جلسات حوارية وتوعوية، شهدت مشاركة أكثر من 300 امرأة من مختلف مناطق الشارقة. وركزت السلسلة خلال العام على صحة المرأة وجودة حياتها والعوامل المؤثرة في رفاهها واستقرارها الأسري والاجتماعي والمهني، بدءاً من الصحة النفسية والجسدية، مروراً بالأمان المالي والتوازن بين المسؤوليات المختلفة، وصولاً إلى اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات.

وقالت المدير العام لـ«نماء»، مريم الحمادي، إن «تقدم المجتمعات لا يُقاس بما تحققه من إنجازات اقتصادية وتنموية فحسب، بل بمدى انعكاس هذه الإنجازات على جودة حياة أفرادها وقدرتهم على الإسهام في صياغة مستقبلها»، موضحة أن جودة حياة المرأة تمثل أحد المرتكزات الجوهرية لهذا التقدم، لما لها من ارتباط وثيق باستقرار الأسرة، وتنمية رأس المال البشري، واستدامة المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من معالجة التحديات التي تواجه المرأة بصورة منفصلة إلى تبنّي نهج تنموي متكامل يراعي الترابط بين صحتها النفسية والجسدية، وأمانها المالي، ومسؤولياتها الأسرية والمهنية، ويعزز قدرتها على رسم مسار حياتها وفق أولوياتها وتطلعاتها. وأكدت أن هذا ما تسعى إلى ترسيخه خلال حوارات نماء، باعتبار الحوار والمعرفة وفهم الواقع أدوات أساسية لتحديد الاحتياجات وتوجيه الجهود نحو أثر أكثر استدامة.

وأضافت مريم الحمادي: «يأتي تركيز حوارات نماء لعام 2026 على صحة المرأة وجودة حياتها انسجاماً مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات، لاسيما إعلان 2026 (عام الأسرة)، ومستهدفات السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2023-2031، ونؤمن بأن ترجمة هذه التوجهات إلى أثر مستدام تتطلب فهماً عميقاً لواقع المرأة واحتياجاتها المتغيرة، وتكاملاً بين الجهود المؤسسية والمجتمعية لتوفير بيئات أكثر دعماً لها. ومن خلال حوارات نماء، نحرص على أن تكون المرأة شريكاً فاعلاً في النقاش حول القضايا التي تمس حياتها، وأن تسهم رؤاها وتجاربها في إثراء الحوار حول الأولويات والحلول التي تعزز جودة حياتها».

وتواصل «نماء» العمل على تعزيز قدرات المرأة وتوسيع فرص مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، عبر توفير المعرفة والموارد والفرص التي تدعم تحقيق تطلعاتها. وتسهم سلسلة «حوارات نماء» في دعم محور الصحة، أحد المحاور الرئيسة لعمل المؤسسة، من خلال تعزيز الوعي بالصحة النفسية والجسدية، إلى جانب تناول الجوانب المالية والاجتماعية المؤثرة في جودة حياة المرأة، وإتاحة المعرفة والخبرات المتخصصة التي تساعدها على اتخاذ قرارات واعية وتحقيق التوازن بين مختلف مسؤولياتها، بما يعزز رفاهها وقدرتها على المشاركة الفاعلة في أسرتها ومجتمعها.

مريم الحمادي:

. «نماء» تحرص على أن تكون المرأة شريكاً فاعلاً في النقاش حول القضايا التي تمس حياتها.