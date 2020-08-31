سباق الخليج 12 ساعة للسيارات يعود 9 يناير 2021
أعلنت حلبة مرسى ياس أن سباق الخليج 12 ساعة سيعود بإقامة منافسات النسخة العاشرة من أهم سباقات السيارات لفئة التحمل في المنطقة، يوم السبت التاسع من يناير 2021.
وقالت إن السباق يستهل موسم 2021، ويحتفل بمرور 10 أعوام على انطلاقته الأولى بمنافساته المحتدمة، التي توفر جرعة فائقة من الحماسة لمحبي رياضة سباقات السيارات. كما استقبل المنظمون طلبات التسجيل من 38 فريقاً، لعدد إجمالي من السيارات يبلغ 61 مركبة.
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