سباق الخليج 12 ساعة للسيارات يعود 9 يناير 2021

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت حلبة مرسى ياس أن سباق الخليج 12 ساعة سيعود بإقامة منافسات النسخة العاشرة من أهم سباقات السيارات لفئة التحمل في المنطقة، يوم السبت التاسع من يناير 2021.

وقالت إن السباق يستهل موسم 2021، ويحتفل بمرور 10 أعوام على انطلاقته الأولى بمنافساته المحتدمة، التي توفر جرعة فائقة من الحماسة لمحبي رياضة سباقات السيارات. كما استقبل المنظمون طلبات التسجيل من 38 فريقاً، لعدد إجمالي من السيارات يبلغ 61 مركبة.

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