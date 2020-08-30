ميركاتو صيفي ضعيف.. وشباب الأهلي والنصر «استثناء»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

نجح شباب الأهلي في تحريك المياه الراكدة لسوق الانتقالات الصيفية، وأبرم صفقتين من العيار الثقيل، بالتعاقد مع لاعب الهلال السعودي، البرازيلي كارلوس إدواردو، صاحب الـ30 عاماً، والمدافع الدولي حمدان الكمالي، القادم من الوحدة في صفقة انتقال حر، فيما يتردد عن مساعي شباب الأهلي لدعم خط هجومه باللاعب السوري عمر السومة، وفق تأكيدات الإعلام السعودي بهذا الشأن.

وبات شباب الأهلي، مع النصر، استثناء في «الميركاتو الحالي»، بعد مجموعة من الصفقات المميزة للفريقين، في المقابل ظلت الأسماء الكبيرة غائبة عن تعاقدات الأندية الأخرى، قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد.

ويعد إدواردو واحداً من أبرز الأسماء التي برزت مع الهلال، حيث خاض 156 مباراة بالقميص الأزرق في مختلف المسابقات، وسجل 81 هدفاً، ومنح زملاءه 20 تمريرة حاسمة.

كما خاض لاعب شباب الأهلي الجديد العديد من التجارب في البرازيل وأوروبا، أبرزها بين صفوف جيرميو وبورتو، قبل أن يحط الرحال عام 2015، بين صفوف بطل آسيا.

ويملك حمدان الكمالي (31 عاماً)، الذي تلقى العديد من العروض المحلية، خبرات كبيرة بالدوري المحلي، فقد لعب 154 مباراة بقميص العنابي، ما يجعله إحدى الصفقات المميزة بشكل عام، ولشباب الأهلي على وجه الخصوص.

تحرك مبكر

كان النصر صاحب المبادرة، إذ نجح في الظفر بخدمات مهاجم الوحدة، سبستيان تيغالي، الذي تم تسجيله كلاعب محلي. ويعد تيغالي من أهم هدافي الدوري الإماراتي، منذ تعاقده مع الوحدة في 2013، إذ سجل 209 أهداف، ليكون الهداف التاريخي للنادي.

وسمح الوحدة بمغادرة تيغالي (35 عاماً)، لعدم الاتفاق على المقابل المادي للتجديد، ليعوض العميد رحيل المهاجم الإسباني نيغريدو. وواصل النصر صفقاته المدوية، بتعاقده مع مهاجم الرأس الأخضر، ريان منديز، قادماً من الشارقة.

وبدأ مينديز مسيرته في باتوك بالرأس الأخضر، وانتقل إلى لوهافر في الدوري الفرنسي سنة 2008، ثم انتقل إلى ليل، قبل أن يرحل إلى ليستر سيتي في 2012. وانتقل ريان إلى نوتنغهام فورست في 2015، وبعد ذلك رحل إلى الشارقة في 2019.

تجارب ناجحة

فضل الوحدة الاستعانة بتجربة المولدوفي لوفانور الناجحة مع شباب الأهلي، وقرر التعاقد معه ليعوض رحيل هدافه تيغالي، بعد أن قرر شباب الأهلي عدم تمديد عقد لوفانور.

وقام العنابي بضم ثاني الهدافين، وهو الدولي السلوفيني تيم ماتافز، الذي يعد من أفضل هدافي فريق فيتيسه الهولندي على مدار الثلاثة مواسم الماضية. اذ سجل ماتافز (31 عاماً) 32 هدفاً، في 69 مباراة خاضها بقميص آرنهيم الهولندي، ووقع تيم ماتافز على عقد مدته عامان مع نادي الوحدة، في تجربته الأولى بالمنطقة العربية، بعد أن سبق وخاض تجارب عدة في سلوفينيا، وألمانيا، وهولندا.

صفقات محلية

على الرغم من عشرات الصفقات المحلية التي تم تدويرها بين الأندية، فإن الأسماء الأبرز فيها كانت قليلة للغاية. ويعد خالد باوزير، القادم من الظفرة إلى الشارقة، بعقد لثلاثة مواسم، الأبرز، بعد أن خاض مع فريقه 18 مباراة في الموسم المنصرم من أصل 19، وسجل هدفين، وصنع سبعة.

ونجح الوصل في دعم صفوفه بلاعب وسط شباب الأهلي، حسن إبراهيم، صاحب الـ30 عاماً، الذي يملك خبرات كبيرة بالدوري المحلي، بعد أن لعب 139 مباراة.

ومن شباب الأهلي، خرج مانع محمد إلى الوحدة، إذ تعرض اللاعب لإصابات متكررة سابقاً، دفعته لخوض مباريات قليلة مع شباب الأهلي.

ودفع تألق فهد حديد، في الموسم الماضي، نادي العين للتعاقد معه، خلال الانتقالات الصيفية، إذ نجح في تقديم أوراق اعتماده سريعاً، حينما سجل هدفاً في شباك الظفرة بدورة العين الودية.

وسبق لحديد صاحب الـ27 عاماً أن خاض تجارب عدة، مع خورفكان والنصر والإمارات والوصل والشارقة.

ودعم كلباء صفوفه بلاعب الوسط المخضرم، محمد الشحي، المنتقل من الشارقة، والفائز معه بآخر ألقاب دوري الخليج العربي.

وستكون تجربة كلباء هي الرابعة للشحي، الذي لعب من قبل في صفوف الوحدة منذ موسم 2006/‏‏2007، ثم خاض تجربة قصيرة مع الظفرة، وانتقل منه إلى الشارقة لمدة موسمين.

أبرز الصفقات

■ الهداف البرازيلي إدواردو يدشن أولى تجاربه في الإمارات مع شباب الأهلي.

■ حمدان الكمالي يعزز دفاع شباب الأهلي، بعد انتقال حر.

■ النصر يتعاقد مع الهداف التاريخي للوحدة تيغالي، ونجم الشارقة ريان مينديز.

■ الوحدة يحصل على توقيع المولدوفي لوفانور، بعد تجربة مميزة سابقاً مع شباب الأهلي.

■ الدولي السلوفيني تيم ماتافز يعزز هجوم العنابي، بعد أن كان هداف فريق فيتيسه الهولندي لثلاثة مواسم.

■ من شباب الأهلي، خرج مانع محمد إلى الوحدة.

■ خالد باوزير أبرز الصفقات المحلية، بعد انتقاله من الظفرة إلى الشارقة.

■ حسن إبراهيم يغادر شباب الأهلي، ويبدأ عهداً جديداً مع الوصل.

■ فهد حديد يحمل قميص العين في الموسم الجديد، بعد تجارب عدة مع أندية مختلفة.

■ كلباء يدعم صفوفه بالمخضرم محمد الشحي.

• صفقات كبيرة متوقعة خلال الأيام المقبلة.. والحديث عن اهتمام شباب الأهلي بالسوري عمر السومة.

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