كارفخال: ليس من السهل صنع صداقات في ريال مدريد

المصدر: منصور السندي - دبي

قال نجم فريق ريال مدريد، داني كارفخال، إنه يتذكر أيامه الأولى في القلعة البيضاء، وكيف عانى بشدة ليكوّن صداقات مع اللاعبين. وقال في حديث نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية: في ريال مدريد هناك عمل وتمارين ولعب، وليس هناك حياة خاصة، إذ ليس من السهل أن تكّون صداقات مع بقية اللاعبين.

وقال إنه بعد إعارته إلى ليفركوزن، كان من السهل عليه أن يكوّن صداقات، بخلاف الريال. وعن علاقته بمدربه الفرنسي زين الدين زيدان، قال: هو مدرب هادئ، وينقل هذا الهدوء إلى اللاعبين، أشعر بسعادة بالغة كونه مدرب الريال.

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