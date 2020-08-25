سالم صالح: الشارقة بوابتي للمنتخب

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد لاعب الشارقة الجديد، سالم صالح، الذي انتقل إليه أخيراً قادماً من نادي النصر في صفقة انتقال حر لموسم واحد، أنه يتطلع لتقديم موسم جيد مع الشارقة، وأن لاعبي الشارقة، سواء كانوا مواطنين أم أجانب، قادرون على مساعدته في استعادة مستواه من جديد، مؤكداً أنه انسجم معهم بشكل جيد من أول يوم جاء فيه إلى النادي.

وقال سالم صالح لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لي فإنني خرجت من نادٍ كبير هو النصر، وانتقلت أيضاً إلى نادٍ كبير هو الشارقة، وفي حال قدرتي على البروز مع الشارقة، سيكون النادي بوابتي للعودة إلى المنتخب الوطني».

وتحدث سالم صالح، الذي سجل أول أهدافه مع الشارقة خلال مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء، التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة الثانية، عن إمكانية استفادة فريقه الشارقة من مباريات الدورة الرباعية الودية، مشيراً إلى أن هذه الدورة تعد بمثابة إعداد جيد للاعبين قبل انطلاقة الموسم الجديد.

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