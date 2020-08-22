العين والظفرة يعوضان مواجهتهما في نهائي الكأس بلقاء ودي اليوم

المصدر: سيد مصطفى ■العين

يقص العين والظفرة، مشاركتهما في الدورة الودية الرباعية لأندية أبوظبي، والتي تبدأ منافساتها اليوم، تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، بلقاء يجمعهما الساعة السابعة والنصف مساء على استاد هزاع بن زايد، في إطار تحضيرات هذه الفرق للموسم الجديد المقرر أن ينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل.

ويعقب هذه المواجهة لقاء آخر من المقرر أن يجمع الوحدة مع بني ياس، على استاد خليفة بن زايد يُقام في الساعة نفسها للقاء العين والظفرة. وستكون مباراة العين مع الظفرة بمثابة تعويض عن مواجهة كبرى كان مقرراً أن تجمعهما في نهائي كأس رئيس الدولة، الا أنها ألغيت بسبب جائحة «كورونا»، التي فرضت على الجميع عدم استكمال الموسم الماضي منذ منتصف مارس الماضي.

وستكون المواجهة فرصة جيدة أمام مدربي الفريقين لتجربة الصفقات الجديدة والوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية، بعد نحو شهر كامل من التركيز على هذا الجانب.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت جدول مباريات الدورة الرباعية بعد اعتذار الجزيرة عن المشاركة، إذ تُقام مباريات الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، ويلعب العين مع بني ياس على ملعب استاد خليفة بن زايد، في حين يواجه الوحدة فريق الظفرة على استاد هزاع بن زايد، وتختتم البطولة مساء الجمعة المقبل، بمباراتي العين والوحدة، وبني ياس والظفرة.

وتُقام الدورة من دور واحد ومن دون احتساب للنقاط، مع الإبقاء على التبديلات مفتوحة في جميع المباريات، لتتمكن الفرق من الخروج بأفضل المكاسب المرجوة من تنظيم البطولة الودية.

وشدّدت اللجنة المنظمة في بيان صحافي لها على أهمية الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد للمباريات من قبل اتحاد الكرة، والذي تم تعميمه على جميع المؤسسات والأندية الرياضية، واتباع أفضل الممارسات الخاصة بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد مشرف الفريق الأول لكرة القدم في العين، سلطان راشد في تصريح صحافي، أن الهدف من فكرة إقامة الدورة هو تأكيد أهمية المباريات الودية خلال مرحلة الإعداد، لاستكمال التحضير للموسم الجديد.

وأضاف: «دون النظر إلى أسماء الأندية المشاركة أو الاستحقاقات التي تنتظر الجميع، فهدفنا تحقيق أفضل التجهيزات لاستكمال برنامج التحضير، خصوصاً أن الأندية المشاركة في البطولة الآسيوية تنتظرها تحديات أكبر».

بيدرو يتحدث عن تحضيرات العين في مؤتمر صحافي

يعقد مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل، مؤتمراً صحافياً في الأيام المقبلة، بحسب ما أعلن حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» دون تحديد موعد لهذا المؤتمر.

واكتفى العين بتأكيد أن المدرب سيتحدث عن برنامج الفريق الإعدادي في مرحلة استثنائية لم يعشها عالم كرة القدم من قبل، بهدف تعزيز التواصل مع جمهور النادي ووسائل الإعلام، وذلك اتساقاً مع البروتوكول المعتمد والإجراءات الاحترازية المتبعة في المؤسسات الرياضية بالدولة.

برنامج الدورة الودية

* 22/‏8:

العين - الظفرة 19:30

بني ياس - الوحدة 19:30

* 25/‏8:

العين - بني ياس 19:30

الوحدة - الظفرة 19:30

*28/‏8:

العين - الوحدة 19:30

بني ياس - الظفرة 19:30

الجزيرة اعتذر عن المشاركة في البطولة.

لا تحتسب في الدورة النقاط، والتبديلات مفتوحة في جميع المباريات.

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