تأجيل مسابقات المراحل السنية حتى نوفمبر

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

قررت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل موعد انطلاق مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي 2020-2021 إلى شهر نوفمبر المقبل بالنسبة لمراحل «الشباب – الشباب تحت 18 – الناشئين تحت 17 – الناشئين تحت 16 – الأشبال تحت 15 – الأشبال تحت 14). وستقام مسابقات مرحلتي الأشبال تحت 12 و13 سنة في ديسمبر على أن تنتهي في شهر أبريل 2021.

ويأتي القرار بناء على معطيات ورشة العمل التي نظمها اتحاد كرة القدم بتاريخ التاسع من أغسطس بمشاركة مسؤولي المسابقات وممثلي الأندية كافة. وستقوم إدارة المسابقات بإرسال التعميم السنوي وجدول مباريات المسابقات السنية كافة خلال الفترة المقبلة. يذكر أنه بسبب تداعيات فيروس كورونا، توقف النشاط الكروي منذ مارس الماضي، ما أدى لاحقاً إلى إلغاء كل بطولات الموسم الماضي، بما فيها مسابقات المراحل السنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news