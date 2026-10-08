داومان موهبة أرسنال يدخل موسوعة غينيس 3 مرات

دخل لاعب أرسنال الشاب ماكس داومان موسوعة غينيس للأرقام القياسية 3 مرات، بعد حصوله على 3 شهادات رسمية توثق إنجازات حققها بفضل بروزه المبكر في الملاعب الإنجليزية والأوروبية.

فقد أصبح داومان، المولود عام 2009، أصغر لاعب يشارك في مباراة بدوري أبطال أوروبا، حين خاض مواجهة أرسنال أمام سبورتينغ البرتغالي في ربع نهائي نسخة عام 2026. كما بات أصغر من يشارك في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يضيف رقمه الثالث بتسجيله هدفاً ليصبح أصغر هدّاف في تاريخ المسابقة.

وجاء هدفه في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون في مارس 2026، ما عزز الاهتمام بموهبته رغم صغر سنه.

ويبلغ داومان 16 عاماً، وقد مثّل منتخب إنجلترا لكرة القدم تحت 19 عاماً، وخاض 10 مباريات دولية في مختلف الفئات السنية. وتضعه هذه الأرقام ضمن أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، فيما تُرجّح تقارير أن يقترب من الاستدعاء لمنتخب إنجلترا الأول إذا واصل تألقه مع أرسنال.