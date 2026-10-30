"الكاف" يتراجع ويقرر العودة لإقامة أمم إفريقيا كل عامين

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، بالإجماع، العودة إلى تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا كل عامين، متراجعاً بذلك عن قرار سابق اتخذه العام الماضي يقضي بإقامة البطولة مرة كل 4 سنوات.

كان "كاف" قد أعلن العام الماضي إقامة البطولة مرة كل 4 أعوام بدلاً من عامين، من أجل مواكبة البطولات القارية المختلفة، على أن تقام مسابقة أخرى تحمل اسم دوري الأمم الإفريقية تقام كل عامين.

ولم يحظ القرار بتأييد كبير من الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي، وتعرض رئيس "كاف" باتريس موتسيبي لانتقادات حادة.

وأعلن موتسيبي، الخميس، في بيان، أن القرار جاء بعد إعادة تقييم نظام المسابقات القارية، في ضوء التحديات المالية المرتبطة بإطلاق بطولة جديدة تحت مسمى "دوري الأمم الإفريقية"، كان مقرراً أن تحل محل كأس أمم إفريقيا وتقام كل عامين.

وأوضح موتسيبي أن البطولة الجديدة تحتاج إلى عدة سنوات قبل أن تتمكن من تحقيق العائدات المالية الكبيرة اللازمة لدعم كرة القدم الإفريقية، وضمان قدرة مسابقات الاتحاد القاري على المنافسة عالمياً وتحقيق الاستقلال المالي.

وقال رئيس الكاف إن إعادة تنظيم كأس أمم إفريقيا كل عامين تهدف إلى حماية مصالح كرة القدم الإفريقية والاتحادات الأعضاء الـ54، فضلاً عن اللاعبين الأفارقة المحترفين في أندية خارج القارة.

وأضاف أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام عام 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا، معرباً عن ثقته في نجاحها، على أن تقام النسخ التالية أعوام 2028 و2031 و2033.