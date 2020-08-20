«الرابطة» تنظم الأحد المقبل ورشة الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم رابطة المحترفين، الأحد المقبل، ورشة عمل الموسم الجديد لمسؤولي المباريات لثلاثة أيام، عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد)، بهدف تعريفهم بأبرز المستجدات والتعديلات الخاصة باللوائح. وسيخصص اليوم الأول لعرض أبرز تحديثات لوائح المسابقات، ولائحة الإعلام والبث التلفزيوني ثم لائحة التسويق، فيما سيشهد اليوم الثاني للورشة تقديم شرح لبروتوكول المباريات خلال جائحة كورونا المستجد، وتختتم بشرح مفصل لنظام تقارير عمليات المباريات.

وأكد عضو مجلس إدارة الرابطة نائب رئيس اللجنة الفنية، طارق الشبيبي، في تصريح صحافي: «يتعرف المشاركون إلى أبرز المستجدات، سواء القوانين الجديدة في كرة القدم أو التعديلات التي طرأت على لوائح مختلف المسابقات».

وأضاف: «نظراً إلى الظروف الاستثنائية، تقرر إقامة الورشة عن بعد، حرصاً وحفاظاً على سلامة جميع المشاركين».

وأوضح أن الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق الموسم الجديد 2020-2021، قائلاً: «قام فريق عمل من الرابطة ممثلاً لإدارة المسابقات والعمليات وإدارة الإعلام والبث وإدارة التسويق، بزيارة تفقدية للأندية المحترفة الـ14، للوقوف على جاهزية الملاعب وفق الاشتراطات المطلوبة في لوائح المسابقات، كذلك بدأنا استقبال طلبات بطاقات الاعتماد من الأندية والمؤسسات الإعلامية، إذ نسعى جميعاً لتقديم موسم مميز مليء بالتحدي والندية ومتعة كرة القدم». الجدير ذكره أن كأس الخليج العربي تنطلق في الثالث من سبتمبر المقبل، ثم دوري الخليج العربي في التاسع من الشهر نفسه، وفي 11 سبتمبر دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.

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