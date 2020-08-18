«أكيرلاند» بطل كأس الخيول العربية في روسيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توّج المهر أكيرلاند، للمالك مردوخوفيتش إدوارد، المنحدر من سلالة الفحل جنرال والفرس انستاسيا بنت دورمان، بإشراف المدرب بيرامكولوف مراد وقيادة الفارس افيدزبا دجوبي، بكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ27، بختام المحطة الثالثة التي استضافتها روسيا في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي أول من أمس. وقال بيان صحافي: «قطع البطل مسافة السباق البالغة 2000 متر بزمن 2:20:30 دقيقة وبفارق ثلاثة أطوال عن المهرة فيباسانا سيفر التي حلت بالمرتبة الثانية، وجاء بالمركز الثالث المهر كمال قفكاس، ضمن فئة (جروب 1) وشهد مشاركة 12 خيلاً تمثل نخبة الخيول العربية في روسيا من عمر أربع سنوات فما فوق، بجوائز 50 ألف يورو».

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