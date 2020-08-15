نادي الحمرية يقدم 8 لاعبين جدد استعداداً لموسم الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

قدّم مجلس إدارة نادي الحمرية ثمانية من لاعبي الفريق الأول الجدد، الذين تم التعاقد معهم أخيراً، ضمن التحضيرات لخوض الموسم المقبل من الدرجة الأولى لأندية الهواة. وكشف النادي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس بمقره، عن الزي الرسمي للفريق. وحضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة النادي جمعة الشامسي، بجانب نائبه محمد الشامسي وبقية المسؤولين وأعضاء الجهاز الفني، واللاعبين.

وقدّم الحمرية اللاعبين: البرازيلي روفائيل، والمقيم الزيمبابوي تيفازو، والمقيم الفلسطيني سليم بركة، ومانع سعيد وعلي درويش ومحمود حسن ووليد أحمد وماهر جاسم. وقال الشامسي: «نتطلع من خلال هذه الانتدابات إلى تحقيق الصعود لدوري الخليج العربي في الموسم المقبل، رغم صعوبة المنافسات، وسنواصل بناء فريق قوي قادر على الظهور بشكل مميز. وشهد المؤتمر تكريم أخصائي العلاج للفريق الاول، طارق أبوالخير، تثميناً لمشاركته ضمن خط الدفاع الاول للتصدي لفيروس كورونا. من جهته، كشف مشرف الفريق ماجد المهيري عن اعتماد ست مباريات ودية، ثلاث مباريات مع فرق من أندية المحترفين، وثلاث أخرى أمام فرق من الدرجة الاولى، وأن الفريق سينتظم بمعسكر خارجي في خورفكان لأسبوعين تقريباً، على أن ينتظم بمعسكر آخر في فندق النادي، قبل بدء الموسم الجديد.

الشامسي:

«نتطلع من خلال هذه الانتدابات إلى تحقيق الصعود لدوري الخليج العربي في الموسم المقبل».

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