مانع الظنحاني: دبا الفجيرة استفاد من أخطاء الموسم الماضي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يواصل الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة تدريباته اليومية التي دشنها يوم الخميس الماضي، استعداداً لخوض منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة التي ستنطلق في 25 سبتمبر المقبل، وتمهيداً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى في نوفمبر المقبل.

بدوره أكد إداري الفريق الأول مانع أحمد الظنحاني، أن دبا الفجيرة استفاد من الأخطاء السابقة التي حدثت في الموسم الماضي، وأن الفريق يتطلع الى تجاوزها من أجل موسم استثنائي.

وقال الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»: «تم رفد الفريق بعدد من اللاعبين المميزين، منهم اللاعب عبدالله علي وآخرون، اضافة الى لاعبين محترفين مميزين سبق لهما خوض تجارب تنافسية قوية في منطقة الخليج العربي، وهما البرازيليان موراليس لاعب النواخذة في دوري المحترفين سابقاً، ومواطنه فيغريدو القادم من الدوري السعودي، وعدد من اللاعبين الموهوبين، بحيث أصبحت عناصر الفريق متكاملة، وبإشراف المدرب المصري طارق السيد عبدالغفار».

وأضاف: «الفريق استفاد من أخطاء الموسم الماضي التي حصلت في بداية الدوري ونتطلع إلى تفاديها، وانتظروا (النواخذة) في موسم قوي، وبمشاركة عدد جيد من الفرق القوية والطامحة للصعود لدوري الخليج العربي».

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