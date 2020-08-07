ترحيل رسوم مسابقات كرة اليد الملغاة إلى الموسم المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة اليد، في بيان صحافي، ترحيل رسوم مسابقات بطولات كأس الإمارات في فئات الشباب والناشئين والأشبال والصغار خلال الموسم الملغى (2019-2020)، واعتبارها رسوماً مسددة للمسابقات نفسها في الموسم الجديد (2020-2021)، كما تقرر إعفاء الأندية في المراحل السنية من الغرامات المالية المستحقة عليها عن الموسم الماضي.

وقال البيان: «مراعاة للظروف الاستثنائية التي مرت بها اللعبة في موسم 2019-2020 جراء توقف النشاط الرياضي وإلغاء مسابقات، وتعاون جميع الأندية، في ظل التماشي مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قرر اتحاد اليد وفي جلسته المنعقدة أواخر يوليو الماضي، ترحيل رسوم مسابقات كأس الإمارات للمراحل السنية، واعتبارها رسوماً مسددة عن المسابقات ذاتها للموسم الجديد».

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