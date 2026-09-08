دبي تُحفّز المبدعين بـ «قصص الوُلفة» ومليونَي درهم

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مسابقة «قصص الوُلفة» لإنتاج مسلسل رسوم متحركة، وتهدف إلى تمكين أصحاب المواهب من تطوير وإنتاج مسلسل رسوم متحركة مُستلهَم من الثقافة الإماراتية، وتحويله إلى محتوى إبداعي يخاطب مختلف فئات الجمهور.

وتسعى الهيئة، من خلال المسابقة، إلى إنتاج مسلسل رسوم متحركة من 15 حلقة، تبلغ مدة كلّ منها نحو 20 دقيقة، ويعكس الثقافة الإماراتية وقِيَمها الأصيلة، ويمكن للمشاركين استلهام أفكارهم من موضوعات «موسم الوُلفة»، التي تستحضر تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات الأسرية وتقاليد الضيافة، وليلة النصف من شعبان (حق الليلة)، وشهر رمضان، وعيدَي الفطر والأضحى، فضلاً عن المجالس والتجمعات المجتمعية، والتراث المحلي والحكايات الشعبية، وفنون الرواية الشفوية والألعاب الشعبية والشخصيات التاريخية، ودعت «دبي للثقافة» الفنانين والمبدعين المستقلين، واستوديوهات الرسوم المتحركة، وشركات الإنتاج والفِرَق الإبداعية المحلية والإقليمية والدولية، إلى تقديم أفكار إبداعية تُجسّد روح «الوُلفة»، وتعكس قِيَم الانتماء والترابط الأسري والمجتمعي، وتبرز ثراء التراث الثقافي الإماراتي، وستتلقى الهيئة الطلبات حتى 15 نوفمبر المقبل، وسيحصل المشروع الفائز على تمويل بمليونَي درهم، يخصص لدعم تطوير العمل وإنتاجه وعرضه ضمن «موسم الوُلفة».

من ناحيتها، قالت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، إن «قصص الوُلفة» تُجسّد أهداف «موسم الوُلفة» في الاحتفاء بالثقافة الإماراتية، وتعكس حرص الهيئة على تمكين أصحاب المواهب المحلية من استلهام الموروث الثقافي، وتحويله إلى أعمال إبداعية أصيلة قادرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.