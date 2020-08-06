علي يعقوب: سأعود إلى «المحترفين» من بوابة مصفوت

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وصف لاعب المنتخب الأولمبي السابق، المنتقل حديثاً إلى مصفوت علي يعقوب، نفسه بأنه أكثر لاعب غير محظوظ في الوقت الحاضر، بسبب عدم اشراكه بشكل دائم في المباريات مع الفرق التي لعب لها بعد انتقاله من نادي الشعب (سابقاً) لصفوف الحمرية ومن ثم البطائح.

وقال علي يعقوب (27 سنة) لـ«الإمارات اليوم»: «أفتخر بتسميتي بلاعب الثواني الحاسمة لأني طالما سجلت اهدافاً حاسمة أو أسهمت في صناعة أهداف بالدقائق الـ10 الأخيرة في المواسم الأخيرة، لكني اعتبر نفسي لاعباً غير محظوظ لعدم نيلي فرص لعب كافية تتزامن مع إمكاناتي الفنية التي قادتني في يوم من الأيام إلى المنتخب الأولمبي».

وأضاف: «سأعود إلى اللعب في أندية المحترفين والمنتخب من بوابة مصفوت الذي انتقلت اليه من أجل الحصول على فرص للعب، اضافة إلى أن نادي مصفوت أسهم في اعادة هوية الكثير من اللاعبين للواجهة مثل عادل صقر الذي قاد خورفكان للصعود لدوري المحترفين، وعبدالله الوحداني الذي انتقل للعب في الفجيرة».

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