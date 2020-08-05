«مهداف عذبة» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تُوج الجواد «مهداف عذبة»، العائد لمربط عذبة للسباقات، لمالكه الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، بكأس المحطة الأوروبية الثانية لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ27، التي أقيمت بمضمار جاجيرسرو بمملكة السويد.

وقال بيان صحافي: «شهد السباق الذي أقيم على الأرضية الرملية لمسافة 1730 متراً، مشاركة تسعة خيول تمثل نخبة الخيل العربي في مملكة السويد وأوروبا، وذلك ضمن فئة (ليستد)، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 30 ألف يورو».

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2:00:7 دقيقة، بإشراف المدرب كولنغتون فيليب، وبقيادة الفارس بيرنارد جيان ايكيم، وحل في المرتبة الثانية «ايمن»، فيما جاء بالمركز الثالث «ماكالان».

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة، مطر سهيل اليبهوني: «فخورون بالنجاحات المهمة التي حققتها محطة السويد، التي تمت إضافتها في أجندة سباقات الكأس الغالية لعام 2020».

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