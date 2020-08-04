فريق الشارقة لكرة السلة يتعاقد مع الأمريكي دواين جاكسون

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن نادي الشارقة في بيان صحافي اليوم التعاقد مع المحترف الأميركي دواين جاكسون لتعزيز صفوف فريق كرة السلة. ويحل جاكسون القادم من فريق سيجال بريشتينا بطل كوسوفو، بديلاً في الشارقة لمواطنه وصانع الألعاب أودي باسيت، ليكمل اللاعب الجديد الملقب بــ « دي جيه D J» عقد المحترفين الأجانب في سلة (الملك)، مرافقاً للأمريكي تايلور ويلكرسون، ضمن الاستعدادات لاستكمال الموسم الحالي، حيث يتأهب الشارقة لخوض نصف نهائي الدوري العام لكرة السلة 11 سبتمبر المقبل.

وحضر مراسم توقيع العقد، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، وعضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية ومشرف كرة السلة عدنان الخيال.

وأعرب جاكسون «30 عاماً» عن سعادته بالتواجد لأول مرة مع نادي خليجي واسم معروف مثل نادي الشارقة، وأكد أن لديه طموح كبير من أجل تحقيق الألقاب وإسعاد الجماهير.

و سبق لـ « دي جيه D J » اللعب في الدوري اللبناني لـ 6 سنوات لأندية الهومنتمن والشانفيل ونادي الرياضي بيروت، ويعتبر أحد أفضل أجانب الدوري اللبناني في السنوات الأربع الأخيرة، إذ قدم أرقاماً مميزة مع الفرق التي لعب لها.

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