فريق الإمارت بطل سباق «إسترادا بيانكي الإيطالي»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فاز فريق الإمارات للمحترفين بسباق إسترادا بيانكي الكلاسيكي الإيطالي، البالغ مسافته 185 كيلومتراً، الذي أقيم في المدينة التراثية سيينا على الطرق الوعرة وسط المناطق الريفية والجبلية، وذلك بعد تألق نجوم الفريق دافيد فورمولو، وداييجو أوليسي، وتادي بوجاتشار وفاليريو كونتي الذين حصدوا نتيجة «الفرقي».

وكان الدرّاج البلجيكي فان آرييت ووت، من الفريق الهولندي، قد فاز بالسباق والنتيجة الفردية، بعد منافسة قوية مع درّاج فريق الإمارات الإيطالي دافيد فورمولو، صاحب المركز الثاني.

وشارك في السباق 19 فريقاً عالمياً محترفاً و178 درّاجاً محترفاً تنافسوا على مسار السباق الوعر والأصعب بين السباقات الكلاسيكية العالمية.

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درّاجاً محترفاً تنافسوا على مسار السباق الوعر والصعب.

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