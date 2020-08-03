بينتو يضم أغلى صفقة لاعب وأفضل حارس بالأرقام للمنتخب.. ويستبعد كايو

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو، عن قائمة جديدة للأبيض ضمت 28 لاعباً استعداداً لخوض معسكر داخلي جديد بمدينة العين اعتباراً من اليوم، على أن يغادر المنتخب إلى صربيا لخوض معسكره الخارجي الأربعاء المقبل ويستمر حتى 23 الجاري، ضمن تحضيراته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ضمن المجموعة السابعة التي ضمت إلى جانبه منتخبات ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام.

وشهد المنتخب مستجدات عدة، أبرزها استبعاد لاعب العين كايو كانيدو الذي يعد خروجه من القائمة الحدث الأبرز، خصوصاً بعدما أعلن اللاعب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» عن إصابته بفيروس كورونا، في حين استبعد المدرب بينتو ثلاثة لاعبين آخرين، هم: حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، ولاعبا شباب الأهلي والوصل محمد مرزوق وعلي سالمين، على التوالي.

واستدعى بينتو أربعة لاعبين جدد من خارج القائمة السابقة الموسعة التي كانت قد ضمت 36 لاعباً، هم حارس مرمى الظفرة خالد السناني، ولاعب الشارقة خالد باوزير، ولاعبا الوحدة فارس جمعة وخليل إبراهيم.

وكانت «الإمارات اليوم» قد أشارت في تقرير سابق إلى أن القائمة السابقة للمنتخب أثارت الجدل وعلامات الاستفهام في الشارع الرياضي بسبب معدل الأعمار المرتفع لأغلب اللاعبين، وغياب أبرز حارس مرمى بالأرقام في الموسم الملغى، وهو خالد السناني من الظفرة، الذي يعد أكثر حراس المرمى تصدياً للهجمات، وصعد بفريقه إلى نهائي كأس رئيس الدولة موسمين متتاليين، وكذلك غياب اللاعب خالد باوزير صاحب أغلى صفقة انتقال حتى الآن في فترة الانتقالات الشتوية من الظفرة إلى الشارقة، حيث حدد الظفرة مبلغ 30 مليون درهم للاستغناء عنه، قبل أن يقرر بينتو ضمهما في القائمة الجديدة.

ومن التطورات الجديدة في المنتخب الإعلان عن صربيا مقراً لمكان معسكر المنتخب في أوروبا، بعدما كان مدرب المنتخب بينتو قد أعلن من قبل أن المعسكر سيكون في النمسا.

وأبقى المدرب بينتو على 24 لاعباً من أصل 28 لاعباً في القائمة السابقة التي كانت قد خاضت معسكراً داخلياً في العين خلال الفترة من 22 يوليو الماضي حتى 27 منه، علماً أن القائمة الموسعة كانت قد ضمت في البداية 36 لاعباً، فيما تم اختيار اثنين من اللاعبين في القائمة الجديدة من خارج القائمة الموسعة. وأجرى الجهاز الفني للمنتخب تغييراً مفاجئاً على برنامج إعداد المنتخب بتعديل موعد المعسكر الخارجي في أوروبا إلى الخامس من الشهر الجاري حتى 23 منه بدلاً من الأول منه، كما كان مقرراً في البرنامج السابق، لمنح الفرصة للاعبين لقضاء إجازة عيد الأضحى مع أسرهم قبل التوجه للمعسكر الخارجي.

وضمت القائمة اللاعبين: خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي، وخالد السناني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، خليفة الحمادي، فارس جمعة، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، يوسف جابر، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، أحمد برمان، خليل إبراهيم، علي صالح، عبدالله رمضان، خالد باوزير، بندر الأحبابي، خلفان مبارك، عمر عبدالرحمن، فابيو ليما، علي مبخوت، أحمد خليل وسبيستيان تيغالي.

ويستضيف المنتخب نظيره الماليزي في الثامن من أكتوبر المقبل، على أن يغادر بعدها إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم 13 من الشهر ذاته، فيما يلتقي منتخب تايلاند في 12 نوفمبر، وفيتنام يوم 17 من الشهر ذاته في الإمارات.

أبرز المستجدات في المنتخب

■اختيار 28 لاعباً في القائمة الجديدة، منهم 24 من القائمة السابقة.

■استبعاد أربعة لاعبين، أبرزهم كايو كانيدو.

■ضم أربعة لاعبين، من بينهم أكبر صفقة للاعب مواطن خالد باوزير، وأبرز حارس خالد السناني.

■إجراء تغييرات في موعد معسكر أوروبا بإقامته في الخامس من الشهر الجاري بدلاً من الأول منه، كما كان مقرراً من قبل.

■إقامة معسكر داخلي جديد في العين.

■إعلان صربيا مقراً لمعسكر المنتخب الخارجي.

■المنتخب سيلعب مبارياته الأربع المتبقية في التصفيات خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

اللاعبون الـ 4 الجدد المنضمون للمنتخب

خالد السناني: لعب 19 مباراة في الدوري الملغى (1710 دقائق).

خالد باوزير: لعب 18 مباراة (1427 دقيقة).

خليل إبراهيم: لعب 17 مباراة (865 دقيقة).

فارس جمعة: لعب 6 مباريات (540 دقيقة).

المنتخب يستضيف نظيره الماليزي في الثامن من أكتوبر المقبل.

بينتو يُبقي على 24 لاعباً من أصل 28 لاعباً في القائمة السابقة.

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