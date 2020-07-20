7 منتخبات آسيوية تتأهل إلى أولمبياد الشطرنج

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج عن أسماء المنتخبات المشاركة في الأدوار النهائية للأولمبياد العالمي الافتراضي للشطرنج، الذي يقام هذا العام للمرة الأولى عبر الإنترنت خلال الفترة من الأربعاء المقبل إلى 30 أغسطس. وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، أمس: «كانت الصين والهند قد تأهلتا إلى الأدوار النهائية بعد حصولهما على المركزين الأول والخامس في أولمبياد جورجيا 2018، بينما استندت اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي للشطرنج في اختيار أسماء الدول الخمس الإضافية إلى ترتيب المنتخبات الآسيوية في جدول الترتيب العام في الأولمبياد العالمي السابق، وقد تقرر اختيار فيتنام التي احتلت المركز العاشر، وكازاخستان (المركز 13)، وإيران (15)، وأوزبكستان (17)، ومنغوليا (21)».

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