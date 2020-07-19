قمة شباب الأهلي والعين في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

سُحبت، مساء أمس، قرعة مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، بمقر وزارة الصحة في دبي، تحت شعار: «شكراً خط دفاعنا الأول»، بمشاركة ممثلي الأندية الـ14، من خلال نظام تقنية الاتصال عن بُعْد.

وجاءت القرعة صادمة بالنسبة لنادي خورفكان، الذي سيلتقي العين في الدور الأول من كأس الخليج العربي، الذي ينطلق يوم 3 سبتمبر، ويلتقيه في الأسبوع الأول من بطولة الدوري.

وأوقعت قرعة كأس الخليج العربي الوحدة في مواجهة جماهيرية مع الوصل، فيما يلعب بني ياس مع حتا، وشباب الأهلي ضد الظفرة، والجزيرة مع اتحاد كلباء، بينما يلتقي عجمان مع الفجيرة.

ووضعت قرعة الدوري، الذي سينطلق يوم 9 سبتمبر، الجزيرة في مواجهة صعبة مع النصر على ملعب الأخير، في الأسبوع الأول من المسابقة، فيما يلعب الشارقة حامل اللقب مع الفجيرة، ويلتقي الوحدة مع حتا، والوصل مع بني ياس، واتحاد كلباء مع شباب الأهلي، والعين مع خورفكان، والظفرة ضد عجمان.

وشهد حفل القرعة تكريم خط الدفاع الأول، تقديراً للجهود التي قدموها خلال فترة جائحة كورونا، وتفانيهم في سبيل توفير الصحة والسلامة لجميع أفراد المجتمع.

ووضعت رابطة المحترفين نظاماً جديداً لمسابقة كأس الخليج العربي، والتي ستقام مبارياتها من مواجهتين بنظام الذهاب والإياب وخروج المغلوب، وصولاً للدور نصف النهائي، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد تحدده رابطة المحترفين في ما بَعْد.

وشهدت القرعة آلية واضحة تم الإعلان عنها قبل إجراء عملية السحب، إذ تم وضع كل من: شباب الأهلي، الوحدة، العين، الجزيرة، بني ياس، وعجمان، في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية: الوصل، الظفرة، اتحاد كلباء، الفجيرة، خورفكان، وحتا.

وجنبت القرعة النصر (حامل لقب النسخة الماضية من كأس الخليج العربي)، والشارقة (بطل آخر نسخة من بطولة الدوري) اللعب في الدور الأول.

وسينتظر النصر الفائز من عجمان والفجيرة لمواجهته في الدور ربع النهائي، إذ ستقام المباراة الأولى على ملعبه، بينما تقام المباراة الثانية خارج أرضه، فيما سيلاقي الشارقة الفائز من الوصل والوحدة في الدور الثاني، حيث يلعب الملك المباراة الأولى على ملعبه.

ويواجه الفائز من لقاء العين وخورفكان الفائز في مباراة شباب الأهلي والظفرة، ويلتقي المتأهل من مواجهة بني ياس وحتا الفائز في مباراة الجزيرة واتحاد كلباء.

وعلى صعيد قرعة الدوري، تم تقسيم الفرق وفقاً للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2020 والحضور الجماهيري والمشاهدات التلفزيونية، خلال المواسم السابقة، إذ تم وضع الشارقة وشباب الأهلي والوحدة والعين في المجموعة الأولى، والجزيرة والنصر والوصل في المجموعة الثانية، وعجمان وبني ياس والظفرة في المجموعة الثالثة، في حين ضمت المجموعة الرابعة والأخيرة: حتا والفجيرة وخورفكان واتحاد كلباء.

وتبرز في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي مواجهتان من العيار الثقيل، إذ يستضيف شباب الأهلي العين، ويحل الوحدة ضيفاً على الشارقة، بينما تجمع بقية مواجهات الجولة: خورفكان والنصر، والجزيرة والظفرة، وعجمان واتحاد كلباء، وحتا والوصل، والفجيرة وبني ياس.

مبارك: تعديلات كأس الخليج العربي ستمنح البطولة «زخماً»

وصف إداري فريق الشارقة، أحمد مبارك، التغييرات التي طرأت على بطولة كأس الخليج العربي، بأنها ستعطي المسابقة زخماً، كونها ستقام بنظام خروج المغلوب، ما سيجعل كل الفرق تتطلع للتعامل بقوة مع تلك المسابقة منذ الدور الأول.

وقال، في تصريحات صحافية، إن «الشارقة يتطلع لخوض موسم قوي، وتحقيق نتائج مميزة تليق بتطلعات وطموحات جماهير النادي».

وأوضح: «استعدادات الشارقة بدأت الأسبوع الماضي، وننتظر وصول بقية اللاعبين الأجانب ليكتمل الفريق»، لافتاً أن «التحضيرات تم وضعها بشكل جيد من قبل المدرب عبدالعزيز العنبري، وهناك دعم قوي من جانب الإدارة، لتأهيل الفريق بالصورة المطلوبة لبطولة الدوري، وأيضاً كأس الخليج العربي».

جمعة: موسم صعب على الجميع

أكد مدير فريق الوحدة، عبدالسلام جمعة، أن التعاقد مع المدرب الهولندي مارك فوتا، جاء بعد قناعة من قبل الإدارة بدرايته الكاملة بالعنابي، كونه عمل في أكاديمية النادي الموسم الماضي.

وقال: «فوتا من المدربين الذين يتمتعون بقدرة تكتيكية وفنية عالية، والنادي ينتظر منه الكثير من العمل، لتحقيق طموحاتنا المحلية والآسيوية».

وأثنى عبدالسلام جمعة على مراسم القرعة، والجهود التي بذلتها رابطة المحترفين للإعداد للموسم الجديد، لافتاً إلى أن الموسم المقبل سيشهد صعوبة كبيرة على جميع الفرق، كون التوقف قد زاد على الأشهر الأربعة، وهي فترة تحتاج لعمل كبير من الجميع.

مواجهات الدور الأول بكأس الخليج العربي

بني ياس × حتا.

شباب الأهلي × الظفرة.

الجزيرة × اتحاد كلباء.

الوحدة × الوصل.

العين × خورفكان.

عجمان × الفجيرة.

مباريات الجولة الأولى بدوري الخليج العربي

الوحدة × حتا.

النصر × الجزيرة.

الوصل × بني ياس.

اتحاد كلباء × شباب الأهلي.

العين × خورفكان.

الفجيرة × الشارقة.

الظفرة × عجمان.

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