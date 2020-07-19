المدفع: الشارقة لم يفاوض بالوتيلي

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع، رداً على استفسارات بعض الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صحة الأخبار المتدولة حول وجود مفاوضات مع اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي للتعاقد معه، أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة. وقال المدفع في تغريدة على صفحته عبر«توتير»: «عودناكم منذ البداية أن تكون الأمور واضحة، فلا يمكن الردّ ببيان أو تصريح على كل ما يتم تداوله سواء كان صحيحاً أو شائعة، والأخبار الصحيحة ستصدر من حسابات النادي الرسمية (فقط)، ولكني أؤكد لكم أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة».

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