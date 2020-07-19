رسمياً.. الوحدة يتعاقد مع الهولندي مارك فوتا

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع الهولندي مارك فوتا (60 عاماً)، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول في الموسم الجديد، بحسب ما جاء في حساب النادي على «تويتر». ويعتبر الهولندي مارك فوتا صاحب سيرة ذاتية مميزة، وسبق له الإشراف على الإدارة الفنية في أكاديمية الوحدة لكرة القدم.

وعاد الوحدة إلى المدرسة الهولندية، بعد الاستغناء عن خدمات مدربه الإسباني مانويل خيمينيز، الذي غادر إلى بلاده عقب نهاية عقده يونيو الماضي، وبرفقته أفراد الجهاز المعاون. ويمتلك مارك فوتا خبرات تدريبية عالية، إذ شغل منصب المدير الفني لأكاديمية كرة القدم في نادي الوحدة منذ الموسم الماضي، وتولى تدريب منتخب هولندا تحت 21 عاماً، والمنتخب الأولمبي المغربي، ونادي الإسماعيلي المصري.

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